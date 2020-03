Die Türkei will Boote mit Flüchtlingen und Migranten davon abhalten, die Ägäis nach Griechenland zu durchqueren. Laut einer Stellungnahme der Küstenwache hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan dies angewiesen. "Illegale Migrantenüberfahrten durch die Ägäis sind wegen der Risiken nicht erlaubt (...)", heißt es darin. Der Innenminister werde die Umsetzung überwachen.

Als Rücknahme der am Samstag verkündeten einseitigen Öffnung der Grenzen zur EU für Flüchtlinge und andere Migranten scheint das zunächst aber nicht gemeint zu sein. Das "Prinzip der Nichteinmischung", wenn Migranten illegal das Land verlassen wollten, gelte weiter, schreibt die Küstenwache. Diese Herangehensweise decke aber wegen der "lebensbedrohlichen Gefahr" Seereisen nicht ab.

Die Küstenwache beschuldigt in ihrer Mitteilung Griechenland, Flüchtlingsboote in Gefahr zu bringen. Sie habe am 5. März 97 Migranten von drei Booten gerettet, die von Griechenland halb gesunken zurückgelassen worden seien.

"Die Grenze ist nicht offen"

Erdoğan hatte zuletzt ausweichend auf die Frage geantwortet, unter welchen Umständen er Migranten nicht mehr in Richtung griechische Grenze durchlassen würde. Nach einem vom Präsidialamt veröffentlichten Transkript eines Gesprächs mit Journalisten sagte er: "Zunächst mal haben wir keine Zeit, mit der griechischen Seite zu diskutieren 'Ist die offene Tür jetzt zu?' – diese Sache ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt die Türen geöffnet." Ein türkischer Journalist hatte gefragt, welchen Schritt der EU Erdoğan als ausreichend erachten würde, um die Grenzen wieder zu schließen.

In einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte Erdoğan nach Angaben des Präsidialamtes erneut, das Flüchtlingsabkommen mit der EU müsse überarbeitet werden. Er habe ihr gesagt, das Abkommen würde nicht mehr funktionieren. Das vor knapp vier Jahren ausgehandelte Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU sieht Hilfen für die in der Türkei lebenden Flüchtlinge im Umfang von sechs Milliarden Euro vor. Die Türkei hatte sich im Gegenzug verpflichtet, illegale Grenzübertritte zu verhindern.



Die Türkei hat mehr als 3,6 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen. Außerdem leben in der Türkei viele Flüchtlinge und andere Migranten aus Afghanistan und anderen Ländern. Erdoğan hatte am Samstag gesagt, die Türkei könne so viele Flüchtlinge nicht mehr versorgen. Auf seine Ankündigung hin hatten sich Tausende Menschen auf den Weg zur griechisch-türkischen Grenze gemacht. Griechenland geht mit Härte gegen sie vor.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte Migranten in der Türkei davor, sich auf den Weg Richtung Europa zu machen. "Geht nicht zur Grenze, die Grenze ist nicht offen", sagte er nach dem Krisentreffen der EU-Außenminister in Zagreb. Nach ihrem Treffen forderten die Minister einen Zugang für Hilfslieferungen für die Not leidende Bevölkerung in Idlib. Die EU-Kommission stellt demnach 60 Millionen Euro für die Versorgung der Bevölkerung in Nordwestsyrien zur Verfügung. Russland und die Türkei hatten zuletzt eine Waffenruhe für die Provinz vereinbart.