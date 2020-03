In einem offen Brief haben 41 Verbände und Organisationen die Bundesregierung dazu aufgefordert, die Rechte und den Schutz geflüchteter Kinder auf europäischer Ebene zu verbessern. Grundlegende Kinder- und Menschenrechte müssten bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems berücksichtigt werden, hieß es in dem Schreiben.

Insbesondere über den Umgang mit Flüchtlingskindern in den griechischen Lagern zeigten sich das Bündnis besorgt. "Was gerade Kinder derzeit in den Lagern auf den griechischen Inseln und an der Grenze zur Türkei erleben müssen, entspricht in keiner Weise den Werten und Rechten, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention vereinbart wurden", sagte der Präsident des evangelischen Sozialverbands Diakonie, Ulrich Lilie.





Zu den Unterzeichnern gehören neben der Diakonie unter anderem die Caritas, der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Kinderhilfswerk, der Kinderschutzbund, die Kindernothilfe, Pro Asyl, Save the Children, terre des hommes und World Vision.

Fehlender Zugang zu Bildung

Die Kinder hätten in den überfüllten Flüchtlingslagern beispielsweise oft über Jahre hinweg keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und zu Bildung. Deutschland sehe zu, "wie eine verlorene Generation traumatisierter junger Menschen heranwächst, weil sich Europa nicht einigen kann, wer wie viel Verantwortung übernehmen will", kritisierte Lilie.



Deutschland übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Die Regierung will eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems erreichen. Daher rufen die Verbände in ihrem Schreiben die Bundesregierung auf, die "bestehenden Verpflichtungen für Kinder wahrzunehmen und ihren Schutz und ihre Rechte auf europäischer Ebene während der Ratspräsidentschaft voranzutreiben".





Gegen Haftstrafen für Minderjährige

Bei den Reformplänen müsse das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt werden, heißt es in dem offenen Brief weiter. Konkret fordern die Verbände eine beschleunigte Familienzusammenführung innerhalb der Europäischen Union, die unverzügliche Verteilung von unbegleiteten Kindern sowie Kinderschutz-Schulungen für Grenzbeamtinnen und Grenzbeamte. Außerdem solle es keine Haft und freiheitsbeschränkende Maßnahmen für Minderjährige geben.



Die Vereinbarung Deutschlands und weiter EU-Staaten, 1.600 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, und der Familiennachzug müssten jetzt schnell umgesetzt werden, damit Kinder zu ihren Eltern kommen, mahnte Lilie. Wegen der Coronavirus-Krise wurde die Vereinbarung bisher nicht umgesetzt.

Angst vor Coronavirus-Ausbruch in Flüchtlingslagern

Zugleich sorgen sich Flüchtlingsverbände und Menschenrechtsorganisationen über mögliche Gefahren durch eine Ausbreitung des Coronavirus in den Flüchtlingslagern. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) rief dazu auf, die überfüllten Lager auf den griechischen Inseln zu evakuieren.



"Die Menschen leben jetzt schon unter extrem risikoreichen Bedingungen, auf engstem Raum eingepfercht, ohne ausreichende Hygiene", sagte Boris Cheshirkov vom griechischen UNHCR. Besonders schlimm sei die Situation weiterhin auf Lesbos, wo derzeit rund 20.000 Flüchtlinge und Migranten gezählt werden - bei einer Kapazität von gerade mal 3.000 Plätzen.

Auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck mahnte vor "katastrophalen Folgen", sollte das Virus in den Lagern aufbrechen. In den überfüllten Lagern gebe es fast keine medizinische Ausstattung und die Hyiene sei "miserabel". Der Grünen-Politiker fordert die Europäer und Deutschland dazu auf, so schnell wie möglich bei der Räumung der Lager zu helfen. "Dazu gehört die schon zugesagte Aufnahme von Kindern", sagte Habeck.