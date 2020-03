Kurz bevor der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Brüssel besucht, hat die EU Bedingungen dafür genannt, die Türkei weiter dabei zu unterstützen, Flüchtlingen zu versorgen. Finanzhilfen könne es nur geben, wenn "die erpresserische Politik Ankaras durch die Entsendung von Flüchtlingen in Richtung EU eingestellt wird", sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn der Welt. Die EU sei prinzipiell zu weiteren Finanzhilfen bereit. Diese würden jedoch deutlich geringer ausfallen als im bisherigen Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, sagte Hahn.

Der türkische Präsident wird am Montag für einen Arbeitsbesuch in Brüssel erwartet. Sein Büro teilte mit, er werde am 9. März nach Brüssel reisen. Aus der Erklärung ging nicht hervor, mit wem Erdoğan sich in der belgischen Hauptstadt treffen will.

Am vergangenen Wochenende hatte Erdoğan die Grenzen zur EU für geöffnet erklärt. Das löste einen starken Andrang von Flüchtlingen an der Grenze zu Griechenland aus. Hintergrund sind die Angriffe der syrischen Regierungsarmee auf die nördliche Region Idlib. Seitdem fliehen hunderttausende Menschen vor den syrischen Truppen in die Türkei. Ob eine jüngst verkündete Waffenruhe halten wird, ist unklar.



Türkische Küstenwache will Flüchtlingsboote blockieren

Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze bleibt im Vorfeld von Erdoğans Besuch in Brüssel angespannt. Erneut setzte die griechische Polizei Tränengas und Wasserwerfer gegen Migranten ein, die versuchten, beim Grenzübergang in der Provinz Edirne Zäune zu durchbrechen und dabei Steine auf Sicherheitskräfte warfen.

Auch die türkischen Grenzschützer versprühten Tränengas ein. Mehrere Tausend Flüchtlinge sind vor Ort, die genaue Zahl ist unbekannt. Während die UN in der vergangenen Woche von 13.000 Menschen sprach, die versuchen, nach Griechenland zu gelangen, nannte ein türkischer Fernsehsender am Freitag eine Zahl von 5.000.



Auf den ägäischen Inseln könnte sich der Andrang zeitweise entspannen. Erdoğan hat die türkische Küstenwache angewiesen, keine Überfahrten von Migranten durch die Ägäis mehr zuzulassen. Grund sei die gefährliche Überfahrt: Die türkische Küstenwache wirft Griechenland vor, die Boote absichtlich in Gefahr zu bringen, griechische Behörden weisen dies zurück.

Wie die türkische Küstenwache mitteilte, bedeute Erdoğans Anordnung für die Ägäis aber keinen grundsätzlichen Kurswechsel in der Grenzpolitik. Die Türkei werde weiterhin keine Migranten daran hindern, das Land auf eigenen Wunsch zu verlassen.

Türkischer Innenminister droht mit steigenden Flüchtlingszahlen

Darauf wies auch der türkische Innenminister Süleyman Soylu in einem Interview hin. Türkischen Journalisten sagte er, seit der Grenzöffnung hätten mehr als 143.000 Menschen Griechenland erreicht. "Das ist erst der Anfang. Sie sollten sehen, was als nächstes passieren wird. Was bislang geschehen ist, ist nichts." Allerdings ist die von Soylu genannte Zahl um ein Vielfaches höher als die Angaben aus Griechenland. Dort war von 37.000 versuchten Grenzübertritten in den vergangenen sieben Tagen die Rede.

Das im März 2016 geschlossene Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei war vereinbart worden, nachdem 2015 hunderttausende Flüchtlinge über die Balkanroute nach Mitteleuropa gekommen waren. Die Türkei verpflichtete sich dazu, alle auf den ägäischen Inseln ankommenden Flüchtlinge wieder aufzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Im Gegenzug versprach die EU Milliardenhilfen, eine beschleunigte Erleichterung von Reisevisa sowie eine Modernisierung der Zollunion. Seitdem hat Erdoğan mehrfach gedroht, die Grenze zu öffnen, weil die Zusagen aus seiner Sicht nicht eingehalten worden sind.