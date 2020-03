Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Lastenteilung in der Flüchtlingskrise gefordert. Die teilte die türkische Präsidentschaft mit. Erdoğan forderte demnach eine "gerechte Aufteilung der Last und der Verantwortung gegenüber Migranten" zwischen der EU und der Türkei.

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Am Samstag hatte die Türkei ihre Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet. Tausende Menschen versuchen seither die türkisch-griechische Grenze zu überqueren. Griechische Grenzschützer hielten am Wochenende etwa 10.000 Menschen vom Grenzübertritt ab. Dabei setzten sie teilweise Tränengas und Blendgranaten ein. Nach Angaben der Behörden versuchten Geflüchtete über die türkische Küste griechische Inseln zu erreichen. Ein Boot war dabei gekentert. Bei dem Unglück starb ein Kind, ein weiteres werde im Krankenhaus behandelt.

Auf der Insel Lesbos haben Bewohnerinnen und Bewohner Flüchtlinge in mehreren Booten daran gehindert an Land zu gehen. Auch auf mindestens einem dieser Boote waren Kleinkinder an Bord. Am Sonntag kamen 700 Geflüchtete auf Lesbos an, siebenmal mehr als der tägliche Durchschnitt in diesem Jahr. Die Auffanglager auf der Insel beherbergen seit Jahren Tausende Flüchtlinge und sind völlig überfüllt. Zahlreiche Zeugen und offizielle Stellen bezeichneten die hygienischen Zustände sowie die Versorgung der Menschen als katastrophal.

Griechenland - Einheimische stoppen Boot mit Flüchtenden Bewohner auf Lesbos sollen versucht haben, das Anlegen eines Schlauchbootes mit Migranten zu verhindern. Beim Kentern eines weiteren Bootes ist ein Kind ertrunken. © Foto: gettyimages

Die griechische Regierung hat als Reaktion auf die Grenzöffnung für einen Monat das Asylrecht ausgesetzt, Hilfe bei der europäischen Grenzschutzagentur Frontex angefordert und lässt Schießübungen in der östlichen Ägäis abhalten. EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas rief die Mitgliedstaaten zur Geschlossenheit auf. Immer, wenn die EU vor einer Bewährungsprobe stehe, müsse sie Einigkeit zeigen, sagte Schinas bei einem Besuch in Berlin. "Niemand kann die EU erpressen oder einschüchtern", betonte er.

Der türkische Präsident begründete die Grenzöffnung damit, dass die EU sich nicht an den im März 2016 geschlossenen Flüchtlingspakt halte. Die Zahlungen der EU seien unzureichend. Kanzlerin Merkel hatte die türkische Grenzöffnung "inakzeptabel" genannt. Es sei zwar verständlich, dass die Regierung mehr Unterstützung von der EU erwarte, "völlig inakzeptabel" sei es aber, dass dies "auf dem Rücken der Flüchtlinge" ausgetragen werde.