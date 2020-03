Nach der Öffnung der türkischen Grenze für Flüchtlinge Richtung Europa hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Druck auf die EU erhöht. Die Grenzen blieben weiterhin offen, sagte Erdoğan in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache an Parteimitglieder. Jetzt sei es an der EU, ihren "Teil der Last" zu tragen. "Vier oder fünf" westliche Staats- und Regierungschefs hätten ihn angerufen, so der türkische Präsident. Sie wollten, dass er seine Grenzöffnung zurücknehme. Er habe ihnen gesagt: "Es ist getan, die Tore stehen jetzt offen. Ihr müsst diese Bürde jetzt mittragen." Bald würden Millionen von Menschen an die Grenze gehen, sagte er.

Infolge der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien hatte die Türkei am Wochenende ihre Grenzen für Flüchtlinge geöffnet, die in die Europäische Union gelangen wollen. Tausende Menschen versuchten daraufhin, über die Grenze nach Griechenland zu gelangen. Die Die griechische Polizei setzte Tränengas gegen Gruppen ein, in einer Masse von mehreren hundert Menschen wurden weiße Fahnen geschwenkt und "Frieden, Frieden" gerufen. Andere Migranten versuchten nach griechischen Behördenangaben über die türkische Küste griechische Inseln zu erreichen. Ein Boot sei gekentert und ein Kind dabei gestorben. Die EU befürchtet eine neue Flüchtlingskrise.

Erdoğan empfaängt an diesem Abend den bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow und kündigte auch ein Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Zudem trifft er am Donnerstag den russischen Staatschef Wladimir Putin in Russland, um mit diesem über die wachsenden Spannungen zwischen ihren Ländern und den eskalierenden Kämpfen in Nordsyrien zu beraten.

Erdoğan hofft auf Waffenruhe mit Russland

Dort – in der letzten syrischen Milizenhochburg in der Provinz Idlib – kämpfen türkische Soldaten an der Seite der letzten Rebellen gegen syrische Regierungstruppen, die wiederum von Russland unterstützt werden. Bei verschiedenen Luftangriffen der syrischen Armee sollen auch türkische Soldaten getötet worden sein. Die Türkei startete daraufhin eine Militäroffensive gegen die syrische Armee. Am Sonntag tötete die türkische Armee bei Drohnenangriffen 19 syrische Soldaten und schoss zwei syrische Kampfjets ab.

Bislang hieß es aus der Türkei, man wolle direkte Auseinandersetzungen mit Russland vermeiden. Tatsächlich hatten sich beide Seiten in der Vergangenheit eng abgestimmt. – um so auch die Beziehungen beider Staaten in den Bereichen Verteidigung und Handel nicht zu gefährden.

Erdoğan sagte nun, er hoffe, dass bei den Gesprächen mit Putin am Donnerstag eine Waffenruhe erreicht werden könne. Er hoffe, dass Putin "die notwendigen Maßnahmen, wie eine Feuerpause, ergreifen wird, und wir eine Lösung in dieser Sache finden werden", sagte Erdoğan. Nach Angaben der türkischen Präsidentschaft wird Erdoğan zu einem eintägigen Besuch nach Russland reisen.

Der Kreml erklärte, die Zusammenarbeit mit der Türkei vor dem Hintergrund des Syrien-Konflikts habe hohe Priorität. Russland sei "die Zusammenarbeit mit unseren türkischen Partnern äußerst wichtig", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.