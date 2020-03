Im Prozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine erhebt die niederländische Staatsanwaltschaft Vorwürfe gegen Russland. Die russische Regierung versuche möglicherweise, die Untersuchungen zu behindern, sagte der Staatsanwalt Thijs Berger. Das Flugzeug war im Juli 2014 im Kriegsgebiet abgestürzt. Alle 298 Menschen, die sich im Flugzeug befanden, kamen ums Leben. Angeklagt sind vier prorussische Rebellen. Zu Prozessbeginn erschienen sie nicht vor Gericht.



Laut Staatsanwaltschaft soll Russland mit Hacking-Angriffen versucht haben, gegen die Ermittlerinnen und Ermittler vorzugehen. Auch gibt es Befürchtungen, dass Russland Zeugen unter Druck setzen könnte. Mehrere würden bereits "um ihr Leben fürchten, wenn ihre Identität aufgedeckt wird", sagte Berger. Britische und niederländische Behörden hätten zudem festgestellt, dass Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU an Versuchen beteiligt waren, "sich in die Systeme der malaysischen Ermittlungsbehörden zu hacken", sagte der Staatsanwalt. Auch bei den niederländischen Ermittlerinnen sei dies versucht worden.

Die Staatsanwältin Dedy Woei-a-Tsoi wirft Russland außerdem systematische Verschleierung der Informationen um den Fall vor. Die russischen Behörden hätten keine Haltung zum Verlauf der Ereignisse im Jahr 2014 eingenommen und würden stattdessen Ermittlungsergebnisse in Zweifel ziehen. "Die zynische Desinformationskampagne zum Schicksal von Flug MH17, die seit über fünf Jahren läuft, ist eine schwere Belastung für viele Angehörige", sagte die Staatsanwältin.

Alle Beteiligten seien voreingenommen, was Russlands Rolle angehe

Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow lehnte einen Kommentar zu dem Prozess ab, da sein Land nicht an den Ermittlungen beteiligt gewesen war. Der russische Diplomat Alexander Lukaschewitsch kritisierte bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fehlenden "professionellen Austausch" zu dem Fall. Alle Beteiligten seien voreingenommen, was Russlands Rolle angehe. Russland habe stets betont, dass es im Einklang mit dem UN-Sicherheitsrat an einer Aufklärung der Wahrheit interessiert sei.

Die Staatsanwaltschaft appelliert an die Angeklagten, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Von den vier Angeklagten lässt sich nur Oleg Pulatow von Anwälten vertreten. Er soll eine führende Position im Geheimdienst der selbst ernannten Republik Donezk eingenommen haben. Er sei nicht verantwortlich, ließ er vor Gericht mitteilen.



Die Maschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 vom Flughafen Schiphol bei Amsterdam nach Kuala Lumpur gestartet. Ein internationales Ermittlerteam kam 2018 zu dem Ergebnis, dass das Flugzeug von einer BUK-Rakete abgeschossen worden war, die von einem Stützpunkt im russischen Kursk stammte. Den vier Angeklagten wird vorgeworfen, die Rakete in die Ostukraine gebracht zu haben. Unter den prorussischen Separatisten in der Ostukraine bekleideten die Angeklagten offenbar wichtige Ämter. Russland unterstützt seit Ausbruch des Krieges in der Ostukraine im Jahr 2014 die Separatisten.

Die Niederlande und Australien machen seit Ende der Ermittlungen Russland für den Abschuss der Maschine und den Tod der 298 Menschen verantwortlich. Russland streitet die Vorwürfe ab und beschuldigt seinerseits die ukrainische Regierung.