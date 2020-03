In Frankreich sind zwei Misstrauensanträge gescheitert, mit denen Oppositionspolitiker eine umstrittene Rentenreform der Regierung aufhalten wollten. Beide Anträge – einer aus dem linken, ein anderer aus dem rechten politischen Lager – verfehlten in der Nationalversammlung erwartungsgemäß klar die absolute Mehrheit von mindestens 289 Stimmen, die zum Sturz der Regierung nötig gewesen wäre. Damit gilt der Gesetzesentwurf zur Rentenreform im ersten Schritt als angenommen. Er geht nun an den französischen Senat.

Die Opposition hatte sich daran gestört, dass die französische Regierung die Rentenreform im Eilverfahren am Parlament vorbei erlassen kann. Eine Verfassungsklausel erlaubt es ihr, das Parlament zu umgehen. Kritiker sagen, das beschneide die Kompetenzen der Volksvertretung. Premier Édouard Philippe sagte hingegen, die Anwendung des Verfassungsartikels 49-3 sei nötig, da es Zehntausende Änderungsanträge der Opposition gegeben habe.

Die Rentenreform ist ein Prestigevorhaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er will ein Wirrwarr aus 42 Einzelsystemen zu einem einheitlichen neuen Rentensystem zusammenflechten und ein Milliardendefizit in den Rentenkassen abbauen. Mit dem neuen Modell würden Frührenten für Bahnangestellte und andere Berufsgruppen wegfallen.



Müllberge und Schutzmasken aus Protest

Viele Franzosen fürchten Nachteile. Seit Wochen streiken und protestieren die Menschen im ganzen Land so heftig wie noch nie. Teilweise lag wegen der Demonstrationen der Nah- und Fernverkehr fast zwei Monate lang weitflächig still. In Marseille türmte sich der Müll am Straßenrand, weil Müllmänner ihre Arbeit verweigerten.

Tausende demonstrierten am Dienstag erneut bei Straßenprotesten gegen die Reform. In Paris, Marseille und anderen Städten waren sie einem kurzfristigen Aufruf mehrerer Gewerkschaften gefolgt. Viele hatten sich symbolisch Knebel oder Schutzmasken mit der Aufschrift "49-3" umgebunden. Mit dem Sonderparagrafen, der jetzt erstmals angewendet wird, gilt ein Gesetz ohne Votum in der Nationalversammlung als verabschiedet.

Auch innerhalb der Regierungspartei La République en Marche (Die Republik in Bewegung) ist das Vorgehen umstritten. Zwei Abgeordnete haben sich aus der Fraktion zurückgezogen, da sie das Parlament "diskreditiert" sehen. Die Gewerkschaften CGT und Force ouvrière kündigten aus Protest ihren Rückzug aus einer Finanzierungskonferenz zur Rentenreform an.