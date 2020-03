Die Schatten des Feuers flackern über Yannis' Gesicht. Er wirft einen Ast in die Glut. Yannis, einst Fallschirmjäger bei der griechischen Armee, bewacht im Schein des Lagerfeuers eine ehemalige Kaserne nahe der bulgarischen Grenze. Die griechische Regierung will hier ein geschlossenes Flüchtlingslager einrichten. Yannis, der ehemalige Soldat, begehrt gegen seine Regierung auf. Und gegen die Zuwanderer. "Die wollen wir hier nicht."



Mit rund hundert Bewohnern des Dorfes Vyroneia steht Yannis vor dem weißgetünchten Tor der alten Kaserne. Sie haben Zelte, Verpflegung, Schlafsäcke, Autoreifen, Brennholz und Barrieren gebracht, um diesen Platz zu verteidigen. Das große Lagerfeuer beleuchtet eine riesige griechische Flagge, drumherum essen die Menschen. Yannis, ein Endvierziger mit kurzgeschorenem, graumelierten Haar, hat seine Armeejacke aus Fallschirmspringer-Zeiten an. Die Männer um ihn herum sind in Stiefeln und Lederjacken gekommen. Er habe nichts gegen Syrer, sagt Yannis, er habe selbst schon einigen geholfen, aber die Menschen, die der türkische Präsident an die Grenze gekarrt habe, seien keine Flüchtlinge, sondern Migranten. Am Evros-Fluss würden sich lauter Afghanen, Pakistaner und andere Asiaten versammeln. "Darunter sind viele Kriminelle", ist Yannis überzeugt. Die anderen Männer nicken.



Wie ein altes Schlachtenpanorama

Vor fünf Jahren hieß Griechenland Flüchtlinge willkommen. Wer die Grenze passierte, dem drückten Polizisten ein Sandwich und Fruchtsaft in die Hand. Die Ankömmlinge bekamen kostenlos eine Unterkunft und später wurden sie mit Bussen an die Nordgrenze gefahren, Richtung Mitteleuropa. Das war Griechenland 2015. Doch die offenen Hände von damals verschließen sich heute bei nicht wenigen Griechen zu Fäusten.



An der Grenze

Von einer Anhöhe in der Grenzstadt Kastanies, wenige hundert Kilometer von Vyroneia entfernt, kann man die Folgen am besten sehen. Auf einem Bahndamm lässt die griechische Polizei Journalisten auf die umkämpfte Grenze schauen. Wie in einem historischen Schlachtenpanorama sieht man Lagerfeuer, Rauch, viele, sehr viele Menschen, Kampfwagen und das Weichbild der Stadt Edirne mit ihren Moscheen im Hintergrund. Man hört heulende Martinshörner, Rufe von Migrantinnen und Migranten, LKW-Motoren, Warnsignale und laute Kracher.



Die ersten Schüsse kommen heute von der türkischen Seite, deren Sicherheitskräfte die griechischen Uniformierten mit Tränengas beschießen. Im Nebel, erklärt ein griechischer Polizist, werde nun der Zaun aufgeschnitten, damit die Menschen nach Griechenland laufen könnten. Die griechische Polizei antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern. Die griechische Armee sichert das Territorium. Polizisten, Soldaten und zivile Helfer fangen jeden ein, der es durch den Zaun schafft.



"Dann bleiben sie für immer"

Für Yannis und seine Männer in Vyroneia macht es die Polizei genau richtig. Sonst kämen die Menschen nämlich von der Grenze zu ihnen in das geplante Flüchtlingslager in der Kaserne, sagt Yannis. "Und dann bleiben sie für immer." Hinter dem barschen Ton hört man tiefsitzende Angst. In Vyroneia lebten einst 1.600 Menschen, viele von ihnen waren selbst Nachfahren von Flüchtlingen, denn hier fanden vor hundert Jahren viele Griechen Zuflucht, die von den Türken 1922 aus ihren alten Städten an der Schwarzmeerküste vertrieben wurden. Doch in den letzten Jahrzehnten schrumpfte der Ort, erst auf 900, dann auf 400 Einwohner. Viele seien nach Deutschland gegangen, sagt Yannis, um Arbeit zu finden. Vyroneia ist ein Brennpunkt der Migration, der sich gegen neue Migranten wehrt.



Überhaupt ist es die Vergangenheit, die die Männer am Lagerfeuer weiter aufheizt. "Europa war schon immer in großer Gefahr, wenn die griechische Grenze sich öffnete", sagt Yannis mit erhobener Stimme. In den unseligen Zeiten, in denen Griechenland schwach gewesen sei, "da brachen die Türken durch und kamen erst vor Wien zum Stehen". Der ehemalige Fallschirmjäger zitiert hier aus griechischen Tavernen-Gesprächen, in denen historische Ängste, überschießender Patriotismus, antitürkische Ressentiments und Abendlandromantik zu einer kruden nationalistischen Mischung gerührt werden. All das spielt derzeit eine Rolle in der griechischen Debatte. Griechenland, das sei der Frontstaat, der stählerne Schild Europas, "und das seit den Perserkriegen vor Tausenden von Jahren", setzt Yannis noch obendrauf.