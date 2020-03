Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält Sanktionen gegen Russland für denkbar, um die Kämpfe in Syrien zu beenden und die Zahl der Flüchtlinge aus dem Land damit zu verringern. Es gebe vielfältige, auch wirtschaftliche Beziehungen mit Russland, sagte sie den Sendern RTL und ntv. Im Ukraine-Konflikt habe man durch Sanktionen gezeigt, dass man Russland nicht alles durchgehen lasse. "Und das wäre die Frage, die sich aus meiner Sicht jetzt auch in Syrien stellt."



Russland ist als Unterstützer des syrischen Regimes ein entscheidender Akteur bei den Kämpfen um die Provinz Idlib, die Hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Viele Flüchtlinge, die bereits in der Türkei untergekommen sind, drängen nach der Ankündigung einer Grenzöffnung durch die türkische Regierung an die Grenze zum EU-Mitgliedsstaat Griechenland. Dort werden sie aber, auch mit Gewalt, aufgehalten.

Kramp-Karrenbauer fordert ein verstärktes Engagement der Europäer in der Region. "Es war für mich immer klar, dass die Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland keine dauerhaft tragfähige Lösung sein kann. Das zeigt sich nun immer deutlicher", sagte sie. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan seien aber wichtige Verhandlungspartner bei der Frage nach der Einrichtung einer Schutzzone für die Menschen, die vor den Kämpfen in Idlib fliehen. Sie sei sehr froh, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel den Gedanken einer Schutzzone wieder aufgegriffen habe. "Wir müssen mit den Beteiligten vor Ort, das heißt mit Putin darüber sprechen, mit Erdoğan darüber sprechen. Das tut die Kanzlerin, das ist auch richtig so." Müsste eine solche Schutzzone militärisch abgesichert werden, wäre das eine Frage an die europäischen Partner und damit auch an die Bundeswehr. "Das ist aber, glaube ich, die unrealistische Variante." Wahrscheinlicher sei eine Schutzzone, in der die Vereinten Nationen (UN), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und humanitäre Organisationen die Menschen versorgten.

Russland und die Türkei unterstützen in Syrien gegnerische Parteien. Putin ist der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, dessen Armee mithilfe der russischen Luftwaffe auf die letzte Rebellenhochburg in Idlib vorrückt. Das türkische Militär unterstützt dort Rebellen und ist bereits in Auseinandersetzungen mit syrischen Truppen verwickelt worden. Erst am Mittwochmorgen teilte die Regierung in Ankara mit, bei einem syrischen Angriff seien zwei weitere türkische Soldaten getötet und sechs verletzt worden.

EU-Innenminister beraten Lage

Erdoğan wirft der EU vor, sich nicht an den Flüchtlingsdeal zu halten, die EU weist das zurück. Eigentlich hatte sich die Türkei 2016 verpflichtet, gegen illegale Migration in die EU vorzugehen. Außerdem sieht das Abkommen vor, dass Griechenland illegal auf die Ägäis-Inseln gelangte Geflüchtete zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug übernimmt die EU für jeden Zurückgeschickten einen syrischen Flüchtling aus der Türkei und unterstützt das Land finanziell bei der Versorgung der Menschen.



Wegen der Grenzöffnung wird der türkischen Regierung in Europa Erpressung vorgeworfen. EU-Ratschef Charles Michel will wegen des Streits am Mittag Erdoğan in Ankara treffen. In Brüssel beraten zudem die EU-Innenminister über die Lage. Dabei sollen Möglichkeiten erörtert werden, wie Griechenland beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützt werden kann. Für Deutschland nimmt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an dem Treffen teil.

Ursula von der Leyen - "Unsere erste Priorität besteht darin, die Außengrenzen zu schützen" EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die griechisch-türkische Grenze besucht. Sie will Griechenland mit 700 Millionen Euro für den Grenzschutz unterstützen. © Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte Griechenland für das Migrationsmanagement bis zu 700 Millionen Euro Unterstützung zu. Auch die EU-Grenzschutztruppe Frontex wollte ihre Hilfe deutlich ausweiten. Bei dem Ministertreffen in Brüssel wird es auch darum gehen, welchen Beitrag die einzelnen EU-Staaten dazu leisten können.

Griechenland weist Migranten aus

Griechenland kündigte an, Asylanträge neuer Migrantinnen und Migranten nicht zu bearbeiten und die Menschen so schnell wie möglich ausweisen zu wollen. An diesem Mittwoch wurde auf der Insel Lesbos ein Schiff der griechischen Kriegsmarine erwartet. Es soll rund 400 ab dem 1. März angekommene Geflüchtete an Bord nehmen, die dann zunächst auf dem Schiff bleiben sollen. Danach sollen sie – zu einem späteren Zeitpunkt – in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht werden. Anschließend sollen sie in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden. Das bestätigte ein Offizier der Küstenwache. Auch auf anderen Inseln im Osten der Ägäis wurden Neuankommende festgehalten, um sie umgehend wieder auszuweisen.



Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Nach der Öffnung der türkischen Grenzen am 29. Februar hatten allein vergangenes Wochenende mehr als 900 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos übergesetzt. Am Montag waren mehr als 600 Männer, Frauen und Kinder hinzugekommen, wie das Migrationsministerium in Athen mitteilte. Die Insel Lesbos ist seit Langem ein Zentrum der Flüchtlingskrise in Europa. Im Flüchtlingslager Moria, das auf weniger als 3.000 Menschen ausgelegt ist, leben derzeit mehr als 19.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen.

Der Druck auf die griechischen Grenzen ist nun deutlich gestiegen. Nach UN-Angaben harren Tausende bei Kälte auf der türkischen Grenzseite aus, viele wollen weiterziehen. Griechenland sichert die Grenze energisch: Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Menschenrechtsorganisationen und Migrationsforschende kritisierten das Vorgehen scharf.