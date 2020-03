Boris Johnson führt die Regierungsgeschäft nun mit Fieber und Husten aus dem Homeoffice. Großbritanniens Premierminister hat sich mit Covid-19 angesteckt. Essen und Regierungsdokumente werden ihm vor die Tür der 11 Downing Street gelegt, im Notfall übernimmt Außenminister Dominic Raab die Geschäfte. Auch Gesundheitsminister Matt Hancock muss mit Symptomen zu Hause bleiben. Gleichzeitig hat sich der Thronfolger Prinz Charles mit Virus auf seinen Landsitz Birkhall in Schottland zurückgezogen.



Das Coronavirus greift in Großbritannien um sich. Die bisher bestätigten rund 14.500 Fälle sind eine Farce. Denn getestet werden nur Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Die Dunkelziffer liegt mit geschätzt 50.000 Infizierten viel höher. Die Zahl von 759 Toten zeigt eher, wie hart die Epidemie das britische Gesundheitssystem NHS (National Health Service) trifft.



Im Oktober 2016 stellte eine Untersuchung der Regierung fest, dass das britische Gesundheitssystem einer Epidemie nicht gewachsen wäre. Der Bericht geriet in Vergessenheit. Das Augenmerk der Regierung lag auf dem Brexit. Jetzt herrscht Mangelwirtschaft. Zehn Jahre Sparpolitik und ein Brexit, der Ärztinnen und Krankenpfleger aus der EU davon abhält, sich in Großbritannien zu bewerben, rächen sich. Dem NHS fehlen 100.000 Fachkräfte. Es gibt nicht genug Betten, Beatmungsgeräte und Material. Was tun?

Strategie der vielen Tests gescheitert

Zunächst versuchte Großbritannien, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO für Covid-19 empfohlene Strategie test-and-trace umzusetzen. Mit ihr haben Deutschland und asiatische Länder wie Südkorea großen Erfolg. Die Theorie: Mit umfangreichen Tests werden frühzeitig infizierte Personen herausgefischt, die sofort isoliert werden. Akribische Nachforschungen ermöglichen es dann, Kontaktpersonen ebenfalls zu isolieren, also die Kette der Infektionen zu unterbrechen.



"Wir haben die Strategie von Januar bis Mitte März verfolgt, dann aber damit aufgehört", räumte Yvonne Doyle, die Leiterin von Public Health England, am Donnerstag vor dem parlamentarischen Gesundheitsausschuss ein. Es habe an Personal gefehlt. Außerdem habe Großbritannien als liberale Demokratie nicht die Bevölkerungskontrolle verordnen können, wie sie Südkorea verfügt habe. Großbritannien hatte es in der Anfangsphase der Epidemie zudem versäumt, genug Antigentests zu ordern. Die Strategie, alle potenziell Infizierten zu testen, erwies sich insgesamt als illusorisch.



Großbritannien - Boris Johnson mit Coronavirus infiziert "In den letzten 24 Stunden habe ich milde Symptome festgestellt und bin positiv auf das Coronavirus getestet worden", erklärte Johnson. Er arbeite nun von zu Hause aus. © Foto: Reuters TV

Auch jetzt, mehr als sechs Wochen nach den ersten Corona-Fällen im Land, werden in Großbritannien nur Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern getestet. Nicht einmal Krankenhauspersonal, das täglich mit Corona-Patienten zu tun hat, bekommt den Test. Das soll sich erst kommende Woche ändern, zunächst mit dem Personal der Intensivstationen. Der Rest der Bevölkerung muss weiter warten. Wer plötzlich mit Fieber und Husten im Bett liegt, muss ausharren und zu Hause bleiben. Erst, wenn die Atemnot gefährlich wird, ist man reif für das Krankenhaus.



Für den NHS ist die Situation brisant. Bis Mitte März noch glaubten Johnson und seine Berater, dass sie der Krankheit weitgehend freien Lauf lassen könnten und dass eine "Herdenimmunität" die Bevölkerung vor einer zweiten Infektionswelle im Winter bewahren könne. Die Realität: Wissenschaftler unter Leitung des Imperial College London rechneten der Regierung vor, dass diese Strategie Hunderttausende Tote bedeuten und den NHS völlig überfordern würde. Johnson und seine Berater schwenkten in wenigen Tagen um und verordneten immer härtere Vorschriften der Selbstisolation.