Es ist erst 7 Uhr am Freitagmorgen und mit nur 6 Grad ist es auch nicht gerade warm. Doch vor dem Supermarkt Asda in Kingston, am Stadtrand von London, stehen die Leute bereits Schlange. Sie warten darauf, endlich einkaufen zu können. Sie wollen mitnehmen, was noch da ist. Seit Tagen bringen die Sattelschlepper von Asda nicht mehr genug Nachschub. Frisches Gemüse gibt es wenig, Fleisch ist fast gar nicht mehr da, die meisten Regale in dem Supermarkt sind halb leer. "In den Zwischenlagern ist nichts mehr. Wir bekommen einfach nicht genug geliefert", sagt eine Angestellte und entschuldigt sich zaghaft.



Wenig begeistert beobachten die Wartenden in der Schlange, wie alte Leute vorgelassen werden. Denn das Betreten britischer Supermärkte ist seit Freitag ab Eröffnung bis 9 Uhr morgens nur der älteren Generation vorbehalten – und Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Einem in der Schlange wartenden Arbeiter gefällt das nicht: "Ich habe einen Job, verdammt noch mal, muss pünktlich bei der Arbeit sein", ruft er. Sicherheitspersonal, das sonst den Einlass von Nachtclubs regelt, sorgt für Ordnung. "Die sind hier eigentlich noch recht diszipliniert", sagt ein Securitymitarbeiter und lässt sich vom einer Frau ein Rezept vorzeigen. Es dient als "Beweis" für ihre Immunkrankheit. Alles zählt, selbst Spritzen für Diabetes kramen die Leute hervor.



Zu wenig Beatmungsgeräte, Schutzanzüge, Masken

Auch Sheila darf den Supermarkt früher betreten. Sie ist 70 Jahre alt, leidet am chronischen Erschöpfungssyndrom, hat zu hohen Blutdruck. Gerade wirft sie die dritte Packung Katzenfutter in ihren Einkaufswagen. Sie will sich bis Mitte Juni mit allem eindecken, was sie braucht – für 12 Wochen eben, wie es die Regierung den Alten geraten hat. Außerdem sollen Menschen, die über 70 Jahre alt sind, für mindestens drei Monate nicht mehr vor die Tür und jegliche Sozialkontakte meiden, um sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren. Die britische Regierung geht davon aus, dass in den nächsten Wochen das Land mit der vollen Wucht der Pandemie getroffen wird. Erst in 12 Wochen soll sich die Situation – vielleicht – bessern, verkündete Premierminister Boris Johnson.



Solange aber bittet er um Disziplin, denn das staatliche Gesundheitssystem (NHS) ist derzeit nicht darauf vorbereitet, Tausende von Infizierten durch die Intensivstationen zu schleusen. Die Dunkelziffer der bereits Angesteckten soll im Land bei bis zu 50.000 Personen liegen, schätzt der wissenschaftliche Berater der Regierung, Patrick Vallance. Mehr als 140 Personen sind bereits durch das Virus gestorben. Was die Ausbreitung angeht, vermutet die Regierung, dass Großbritannien etwa drei Wochen hinter Italien liegt. Und die Politiker wissen auch, dass das britische Gesundheitssystem nicht so gut ist wie etwa das deutsche. Johnsons Regierung versucht deshalb, schnell mehr Betten mit Beatmungsgeräten zu schaffen – aktuell gibt es nur 5.800 davon. Zudem fehlt es an Schutzanzügen und Masken, selbst für Personal im Gesundheitsdienst. Da ist es besser, ältere Menschen und Kranke wie Sheila bleiben zu Hause und infizieren sich erst gar nicht, so das Kalkül.



"Wie soll ich das eigentlich schaffen?"

"Das ist wie Einzelhaft, wie Folter", sagt Sheila beim Einkaufen. "Drei Monate keine Sozialkontakte? Wie soll ich das eigentlich schaffen?", fragt sie. "Ich habe keine Familienmitglieder. Ich bin allein. Ich weiß gar nicht, ob ich in drei Monaten überhaupt noch sprechen kann." Sheila wirkt heute erschöpft und müde. Dabei erzählt die frühere Gymnasiallehrerin normalerweise gern, hört oft gar nicht mehr auf zu reden. Trotz ihres Alters ist sie noch in der Kirche tätig, leitet eine Mutter-Kind-Gruppe und fährt für eine Wohltätigkeitsorganisation blinde Patienten zum Arzt. All das darf sie jetzt nicht mehr, wegen der von der Regierung verordneten "sozialen Isolierung" der Alten. Medizin wird ihr künftig von der Apotheke per Post nach Hause geschickt. Diese Woche ist sie noch ein letztes Mal zu ihrem Friseur gegangen. "Der hat jetzt geschlossen – für immer", sagt Sheila.