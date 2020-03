Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat weitere Flüchtlingshilfen für die Türkei an Bedingungen geknüpft. "Wir stehen zu einer fairen Lastenteilung, aber wir akzeptieren nicht, dass Menschen, die sich ohnehin in einer verzweifelten Lage befinden, auch noch als politisches Faustpfand missbraucht werden", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine Verhandlungstaktik auf dem Rücken der Schwächsten" werde laut Maas nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am Montag zu Gesprächen mit den EU-Spitzen in Brüssel erwartet. Die Europäische Union werde sich dem Gespräch nicht verweigern, wenn es Finanzierungslücken bei der humanitären Versorgung von Flüchtlingen gebe, sagte Maas. Allerdings setze das aber voraus, dass sich die Türkei, so der Minister, "an ihren Teil der Vereinbarung hält".

1.000 bis 1.500 Kinder sollen aufgenommen werden

Die EU wirft der Türkei vor, die Flüchtlinge als Druckmittel zu missbrauchen. Die Türkei beschuldigt die EU hingegen, sich nicht an das Flüchtlingsabkommen von 2016 zu halten. Daran hatte sich die türkische Regierung verpflichtet, alle Flüchtlinge zurückzunehmen, die auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommen und stärker gegen Schleuserbanden vorzugehen. Im Gegenzug versprach die Union der Türkei Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion.

Die große Koalition hatte sich zuletzt darauf geeinigt, besonders schutzbedürftige Kinder und Jugendliche aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. In einem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt es, man sei bereit, im Rahmen einer sogenannten Koalition der Willigen auf europäischer Ebene "einen angemessenen Anteil" zu übernehmen. Das beträfe etwa 1.000 bis 1.500 Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung behandlungsbedürftig sind oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind – die meisten davon Mädchen.

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Einsatz von Tränengas und Blendgranaten

Nachdem Erdoğan die Grenzen der Türkei zur EU geöffnet hatte, kam es zu einem starken Flüchtlingsandrang an der griechisch-türkischen Grenze. Griechenland teilte daraufhin mit, keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. An der Grenze kam es teils zu gewaltsamen Auseinandersetzungen bei denen griechische Sicherheitsbeamte Tränengas und Blendgranaten gegen Flüchtlinge einsetzten.

Am griechischen Grenzübergang Kastanies war es zuletzt ruhig geblieben. Das berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT) und andere griechische Medien unter Berufung auf die Polizei. Demnach hatten griechische Sicherheitskräfte am Wochenende etwa 2.150 Menschen daran gehindert, den Zaun am Grenzübergang Kastanies/Pazarkule zu überwinden oder den Grenzfluss Evros zu überqueren. 14 Menschen, die es geschafft hätten, griechischen Boden zu erreichen, habe die Polizei festgenommen.

Auch am Wochenende hatte die griechische Polizei mehrfach Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, um größere Migrantengruppen daran zu hindern, den Grenzposten Kastanies zu durchbrechen.

Auf den Inseln im Osten der Ägäis sind am Wochenende nach offiziellen Angaben kaum Migranten angekommen. Lediglich 17 Menschen setzten demnach mit einem Schlauchboot aus der Türkei zur griechischen Insel Kos über.