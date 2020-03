In den Dramen dieser Tage weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Die Fernsehkameras sind vor allem auf die türkisch-griechische Grenze gerichtet, wo ein hybrider Krieg um Migranten und Flüchtlinge läuft. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schickt sie gezielt in das Chaos an der Grenze. Dabei gehören die Kameras noch viel dringender woanders hin. Die große humanitäre Katastrophe findet 1.300 Kilometer weiter südöstlich statt.

Im Grenzgebiet von Idlib, hinter der Grenze, vegetieren knapp eine Million Vertriebene unter erbärmlichen Verhältnissen dahin. Sie kommen von dort nicht weg, weil die Miliz des Diktators Baschar al-Assad sie eingekesselt und Erdoğan eine Mauer davor gebaut hat. Sie sind vor dem steten Bombardement der Russen und dem Vormarsch der syrischen Regierungsmilizen geflohen. Krankenhäuser, Schulen, Flüchtlingsheime liegen in Schutt und Asche. Assad will das Land, nicht die Menschen. Die UN haben die Flächenbombardements der Russen und die Massaker eindeutig als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Idlib ist die große Tragödie unserer Zeit, aber wir schauen nicht hin, weil die türkische Mauer dort Fernsehkameras, anders als an der griechischen Grenze, nicht zulässt. In Berlin wird viel über die Überführung von Flüchtlingen aus griechischen Auffanglagern nach Deutschland diskutiert. Aber was, bitteschön, ist mit Idlib?

Wenigsten im Bundestag hat am Donnerstagmorgen eine Gruppe von Abgeordneten der CDU, der Grünen und der FDP ein Ende des Krieges gegen die Flüchtlinge von Idlib gefordert. Norbert Röttgen, Roderich Kiesewetter, Franziska Brantner, Omid Nouripour und Bijan Djir-Sarai unterschrieben einen offenen Brief europäischer Parlamentarier. Sie fordern von Präsident Wladimir Putin einen Gipfel zur sofortigen Beendigung des Krieges und regen als Druckmittel Sanktionen gegen Russland an.



Das ist ein erster wichtiger Schritt. Ein zweiter müsste nun folgen, nachdem sich Putin und Erdoğan am Donnerstagabend wieder auf eine brüchige Waffenruhe geeinigt haben: Die Forderung einer UN-Schutzzone für die syrischen Vertriebenen von Idlib – ebenfalls unter Androhung von Sanktionen gegen die am Krieg Beteiligten. Dagegen gibt es viele Einwände, zum Beispiel: Die Russen würden im UN-Sicherheitsrat dagegen stimmen. Ja und? Bedeutet das, dass die EU keine Schutzzone fordern darf?

Jede aktive Hilfe selbst ausgeredet

Wir Europäer haben uns in diesem neun Jahre langen Krieg stets jede aktive Hilfe selbst verboten. Wir haben uns Anfang 2012 die Flugverbotszonen ausgeredet, wir haben uns militärische Hilfe für die damals noch nicht islamistisch unterwanderte Opposition ausgeredet, wir haben uns die Ausschaltung der syrischen Altmetall-Luftwaffe ausgeredet. Weil die Syrer ja so stark oder die Russen drin oder die Amerikaner draußen waren. Irgendwas war immer. Während syrische Regierungsmilizen, Russen und Iraner die Bevölkerung mit Giftgas, Flächenbombardements und massiven Vertreibungen terrorisierten, stritten wir in Europa nur darüber, wie wir die Flüchtlinge verteilen. Anstatt zu fragen: Wie können wir den täglichen Massenmord stoppen?

Die aktuelle Antwort: durch eine UN-Schutzzone. Die Europäer sollten jetzt in den UN und auf allen verfügbaren Kanälen diese Schutzzone fordern. Sie sollten anbieten, selbst Soldaten für die Überwachung dieser Zone zu stellen. Sie sollten konkrete Einsatzpläne ausarbeiten, wie Soldaten und Hilfspersonal in den Gebieten nördlich von Idlib Häuser bauen, Versorgungszentren und Krankenhäuser einrichten und Flüchtlinge schützen können. Da dürfen dann auch die Deutschen und sogar die SPD mitmachen, weil sie – egal ob unter UN- oder EU-Flagge – im Rahmen kollektiver Sicherheit handeln würden. Dieser Vorschlag müsste in den UN an jeder Wand aushängen.

Dann sollen Wladimir Putins Emissäre den Plan im UN-Sicherheitsrat mal ablehnen. Die Europäer dürfen einfach nicht müde werden, Putin damit zu nerven und die Vorschläge nach Waffenstillstand und Schutzzone stets und im Sergei-Lawrow-Stakkato ständig zu wiederholen. Das Nerven kann man vom russischen Außenminister lernen.

Kommt keine Reaktion, sollten die Europäer gezielte, persönliche Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Krieges einleiten. Damit die Welt weiß, wer für die Katastrophe von Idlib verantwortlich ist. Wer Menschen wahllos ermordet und wer Flüchtlinge für geopolitische Ziele an den Grenzen missbraucht. Und wer ein Kriegsverbrecher ist.