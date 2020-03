Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Afghanistan stattgegeben – und damit auch Untersuchungen gegen Angehörige des US-Geheimdienstes CIA ermöglicht. Ermittelt werden darf nun auch zu vermeintlichen Kriegsverbrechen in mutmaßlich geheimen Gefangenenlagern der US-Streitkräfte außerhalb von Afghanistan. Es ist das erste Mal, dass es vor dem Gericht Ermittlungen gegen US-Bürger geben soll.

Vor knapp einem Jahr hatten die Richter des in Den Haag ansässigen IStGH Ermittlungen zu Afghanistan noch abgelehnt. Sie begründeten ihre Entscheidung damals damit, dass Ermittlungen "zu diesem Zeitpunkt den Interessen der Justiz nicht dienlich" sind. Staatsanwältin Fatou Bensouda ging in Berufung.



Die Chefanklägerin hatte 2017 beim IStGH beantragt, Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Afghanistan einleiten zu können. Konkret ging es um Vorwürfe gegen die radikalislamischen Taliban und afghanische Regierungstruppen ab 2003, aber auch um mögliche Verbrechen ausländischer Militärs, insbesondere von US-Soldaten und Angehörigen des US-Geheimdienstes CIA. Seit 2006 liefen dazu Vorermittlungen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lehnt Ermittlungen des IStGH zu Afghanistan ab; die USA gehören dem Gericht ohnehin nicht an. Kurz vor der Entscheidung in erster Instanz verhängte Washington deshalb Visasperren gegen Mitarbeiter des Gerichts. Chefanklägerin Bensouda wurde das Visum für die USA entzogen.

Der Internationales Strafgerichtshof verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. 123 Staaten haben den Grundlagenvertrag des Gerichtes ratifiziert, die sogenannten Römischen Statuten. Die USA, Israel und Russland sind keine Mitglieder. In der Regel ziehen sich Ermittlungen beim Weltstrafgericht über Jahre hinweg. Es ist also nicht abzusehen, ob sie in diesem Fall auch zu Haftbefehlen oder einem Prozess führen werden.