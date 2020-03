Im Irak hat es einen erneuten Raketenangriff auf einen von internationalen Streitkräften genutzten Militärstützpunkt gegeben. Wie die irakische Armee mitteilte, hatten mehrere Raketen am Montag die südlich von Bagdad gelegene Militärbasis Besmaja getroffen.



Ob es bei dem Angriff Tote oder Verletzte gegeben hat, ist nicht bekannt. Auf dem Militärstützpunkt sind unter anderem spanische Soldaten der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sowie Ausbildungskräfte der Nato aus den USA, Großbritannien, Kanada und Australien stationiert.

Innerhalb einer Woche ist es bereits der dritte Raketenangriff auf einen internationalen Militärstützpunkt im Irak. Der Stützpunkt Tadschi wurde bereits am vergangenen Mittwoch attackiert, wobei zwei Amerikaner und ein Brite getötet wurden. Am Samstag schlugen weitere Raketen in die Militärbasis nahe Bagdad ein, wobei zwei Soldaten verletzt wurden.

Seit Ende Oktober gab es bereits 24 Raketenangriffe auf US-Einrichtungen im Irak. Die USA machen proiranische Brigaden für den Beschuss verantwortlich. Proiranische Milizen fordern den vollständigen Abzug der US-Truppen aus dem Land.