Iran ist eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder. Von dort soll das Virus auch auf die Nachbarländer übertragen worden sein. Wie groß die Zahl der Infizierten und Toten genau ist, weiß niemand, denn das Regime in Teheran versucht mit drastischen Mitteln, das Ausmaß der Epidemie zu vertuschen. Die Iraner fürchten sich nicht nur vor einer Ansteckung, sie misstrauen auch ihrer Führung, sagt der iranische Gesundheitsexperte Kamiar Alaei.

ZEIT ONLINE: Herr Alaei, im Iran sind besonders viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie ist die Lage?

Kamiar Alaei: Es ist sehr dramatisch. Jeden Tag gibt es neue Infizierte. Das große Problem ist, dass es keine Transparenz gibt. Die Regierung hat lange verschwiegen, dass es das Coronovirus im Iran gibt. Auch die Verschleppung von Informationen hat dazu geführt, dass die Zahlen plötzlich explodieren.



Kamiar Alaei ist ein iranischer Arzt, Gesundheitsexperte und Menschenrechtsanwalt. Er ist auf die globale Gesundheitspolitik bei HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Erkrankungen spezialisiert. Mit seinem Bruder hat Alaei das Institute for International Health and Education (IIHE) in Albany, USA, gegründet, wo er auch lebt. Für seine Arbeit wurde Alaei mit vielen Preisen ausgezeichnet.

ZEIT ONLINE: Sie leben mittlerweile in den USA, sind aber mit Menschen im Iran in Kontakt. Was berichten sie?

Alaei: Ich spreche mit Ärzten. Sie sagen, selbst wenn infizierte Ärzte in den Kliniken sterben, dürften sie nicht darüber sprechen. In Krankenhäusern liegen infizierte Menschen, aber die Ärzte können keine Berichte darüber schreiben. Viele Ärzte wussten eine Zeit lang gar nicht, was sie machen sollten, sie vertrauen den Behörden nicht. Das Misstrauen ist auch in der normalen Bevölkerung groß, die Menschen suchen nach verlässlichen Informationen. Ich gebe den iranischen Medien Interviews, um die Bevölkerung über die richtige Vorbeugung aufzuklären. Das kann ich nur, weil ich außerhalb des Landes bin, sonst wäre es zu gefährlich.

ZEIT ONLINE: Wie schätzen Sie das reale Ausmaß ein?

Alaei: Wir können lediglich schätzen. Laut der iranischen Regierung gibt es derzeit 92 Tote und 2.922 Infizierte. Aber laut inoffiziellen Quellen sind mehr als 400 Menschen gestorben. Wenn die Sterblichkeitsrate bei zwei Prozent liegt, sind etwa 20.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Regierung spricht also nur von einem Zehntel der Betroffenen.

ZEIT ONLINE: Warum konnte sich das Virus im Iran so rasch verbreiten?

Alaei: Iran und China sind Verbündete. Als aus China die ersten Fälle bekannt wurden, hat die iranische Führung beschlossen, den Flugverkehr mit China nicht auszusetzen, wie die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Im Gegenteil, die Zahl der ankommenden und ausgehenden Flüge aus und nach China wurde teils noch erhöht. Viele Chinesen, die in der Region festsaßen, haben den Iran als Zwischenstopp für ihre Weiterreise genutzt. Auch gibt es viele Chinesen, die im Iran arbeiten und studieren. In der Pilgerstadt Ghom etwa, von wo aus das Virus verbreitet wurde, studieren mehr als 700 chinesische Studenten und junge Geistliche Religionswissenschaften.

ZEIT ONLINE: Die ersten Todesfälle wurden Mitte Februar bekannt. Warum hat die iranische Führung die Infektionen über Wochen verschwiegen?

Alaei: Im Februar war der Jahrestag der iranischen Revolution, danach gab es Parlamentswahlen. Die Regierung wollte nicht zugeben, dass es einen Ausbruch des Virus gab, weil sie fürchtete, dass sie dann weder für die Feierlichkeiten des Jahrestages noch für die Wahl Massen hätte mobilisieren können. In den vergangenen Monaten haben viele Iranerinnen und Iraner gegen die Führung protestiert, es gab schon vor dem Ausbruch von Corona viel Frust. Die iranischen Führer sind sehr brutal gegen die Demonstranten vorgegangen, viele Menschen wurden verhaftet oder sogar getötet. Dann hat die Revolutionsgarde eine ukrainische Passagiermaschine abgeschossen. Das hat die Menschen noch mehr gegen ihre Führung aufgebracht. Die will nun zeigen, dass sie noch immer beliebt bei den Menschen ist. Die Verantwortlichen haben zugunsten politischer Interessen das tatsächliche Ausmaß der Epidemie ignoriert. Mit fatalen Konsequenzen: Viele Ärztinnen und Ärzte sind nur mit Infizierten in Kontakt gekommen, weil sie nicht von dem Virus wussten.

ZEIT ONLINE: Auffallend viele Regierungsmitarbeiter haben sich mit dem Virus angesteckt. Woran liegt das?

Alaei: Sie haben keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mittlerweile wird aus vielen Ländern in der Region berichtet, dass sich Corona-Patienten während eines Aufenthalts im Iran mit dem Virus infiziert haben. Es war interessant zu sehen, wie der stellvertretende Gesundheitsminister Iradsch Harirschi bei einer Pressekonferenz verkündete, das sei keine ernste Sache; sollte es mehr Todesfälle geben, als er offiziell verkündet habe, werde er zurücktreten. Am nächsten Tag gab er bekannt, dass er sich selbst mit dem Virus angesteckt hat. Die Führung hält leider an dem Glauben fest, dass sie schlecht aussehen würde, wenn sie zugeben würde, wie ernst die Lage ist. Wenn sie von Anfang an ehrlich damit umgegangen wäre, hätte sie Schlimmeres verhindern können.