In Israel ist der Anführer des sozialliberalen Blau-Weiß-Bündnisses, Benny Gantz, überraschend zum Parlamentspräsidenten gewählt worden. Bei den vergangenen drei Wahlen war er der Hauptherausforderer des unter Korruptionsanklage stehenden Premiers Benjamin Netanjahu. Nach der letzten Wahl hatte ihn Staatspräsident Reuven Rivlin mit der Bildung einer Regierung beauftragt.

Für Gantz als Parlamentspräsident stimmten 74 Abgeordnete der Knesset, wie das Parlament des Landes heißt, 18 stimmten gegen Gantz. Dabei erhielt er viele Stimmen aus dem Lager von Netanjahus rechtskonservativer Partei Likud, was auf eine mögliche Einigung der beiden Rivalen hinweisen könnte.



In seiner Antrittsrede rief Gantz zur Bildung einer Einheitsregierung auf. Eine solche hatte zuvor auch Netanjahu gefordert. "Dies sind ungewöhnliche Zeiten und sie rufen nach ungewöhnlichen Entscheidungen", sagte Gantz mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die in Israel bislang mehr als 2.000 Menschen erfasst hat. "Deshalb will ich die Möglichkeiten für die Bildung einer Einheitsregierung ausloten."

Eine solche Regierung würde die politische Krise in Israel beenden, die seit mehr als einem Jahr andauert. Innerhalb eines Jahres hatte es in dem Land drei Parlamentswahlen gegeben, von denen keine einen eindeutigen Sieger hervorbrachte. Seitdem regiert Netanjahu geschäftsführend.

Ämtertausch nach anderthalb Jahren?

Das Amt des Parlamentspräsidenten war erst am Mittwoch durch den überraschenden Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Juli Edelstein frei geworden. Edelstein ist Mitglied von Netanjahus Partei und ein Vertrauter des umstrittenen Regierungschefs. Zunächst war erwartet worden, dass Gantz einen eigenen Kandidaten für die Nachfolge Edelsteins nominiert.



Stattdessen kandidierte er selbst für den Posten, weitere Kandidaten gab es nicht. Edelstein hatte zuvor angekündigt, die Knesset für mehrere Tage zu schließen, was heftige Proteste auslöste. Kritiker warfen ihm vor, seinen Posten im Sinne Netanjahus zu missbrauchen.



Dem israelischen Fernsehsender Channel 12 TV zufolge einigten sich Gantz und Netanjahu auf eine Koalition, die von Netanjahu als Premier angeführt wird. Gantz solle Außenminister werden. Im September 2021 sollten die beiden demzufolge die Posten tauschen. Gantz' Wahlbündnis kommentierte den Bericht nicht, Netanjahus Partei bezeichnete das darin geschilderte Szenario als Gerücht.



Eine Rotation der beiden Rivalen war zuvor von Netanjahu selbst ins Gespräch gebracht worden. Mehrfach forderte er Gantz dazu auf, sich angesichts der Corona-Krise einer Notstandsregierung anzuschließen, in der der Regierungschef später getauscht werden könne. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr hatte sich Gantz einer großen Koalition unter Likud-Führung zwar offen gezeigt, stellte jedoch die Bedingung, dass der unter Korruptionsanklage stehende Netanjahu nicht Ministerpräsident bleibt. Ursprünglich hätte das Gerichtsverfahren gegen den Premier im März beginnen sollen, wegen des Coronavirus wurde es jedoch verschoben.



Kritik an Netanjahus Vorgehen in der Corona-Krise

Wegen der sich verschlimmernden Corona-Krise sieht sich Netanjahu einiger Kritik ausgesetzt. So warf ihm der Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari, den Aufbau der "ersten Coronavirus-Diktatur" vor. In Israel würden "Notdekrete von jemandem erlassen, der kein Mandat vom Volk hat".



Auch Amir Fuchs vom Israelischen Demokratie-Institut sagte, die Regierung benutze die Corona-Krise, um das Parlament zu umgehen. Netanjahus häufige Appelle an das Volk zur besten Sendezeit seien Eigenwerbung. Zwar glaube er nicht an eine Diktatur. "Aber wir müssen auf der Hut sein, denn in Notsituationen wird die Demokratie untergraben."



Netanjahu hatte als Reaktion auf die Pandemie strikte Maßnahmen verhängt, soll sich dabei jedoch kaum von Experten oder dem Gesundheitsministerium beraten lassen haben. So dürfen Israelis sich laut Medienberichten bis auf Ausnahmefälle nur noch in einem Radius von 100 Metern um ihr Zuhause herum bewegen, die Armee soll die Polizei bei der Durchsetzung der Ausgangsbeschränkungen unterstützen. Zahlreiche Menschen verloren durch die Beschränkungen ihr Einkommen.