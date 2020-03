Auf diesen Angriff war selbst Israel nicht vorbereitet. Das Coronavirus breitet sich seit Tagen massiv aus, um fast 30 Prozent ist die Zahl der Infizierten allein in den vergangenen 24 Stunden gestiegen.



427 Menschen wurden in Israel bisher positiv getestet. Dabei hatte das Land Wochen früher als Europa harte Maßnahmen zur Eindämmung erlassen, Grenzen geschlossen und Ausländern die Einreise verweigert. Und doch ist das Virus nun im Land und fordert einen Staat heraus, der zwar die besten Raketenabwehrsysteme der Welt bauen kann – aber keine handlungsfähige Regierung zustande bekommt.

Nach drei Parlamentswahlen binnen eines Jahres ohne klare Mehrheiten schien es so, als würde der Ausnahmezustand dauerhaft anhalten. Die Likud-Partei von Benjamin Netanjahu hatte bei der jüngsten Wahl Anfang März die meisten Stimmen bekommen, doch sein Herausforderer Benny Gantz hat eine, wenn auch kleine, Mehrheit der Knesset-Abgeordneten hinter sich. Die anhaltende Pattsituation war zur Normalität geworden, als Covid-19 das Land erreichte. Nun wird von Stunde zu Stunde klarer, dass diese doppelte Krise für die knapp neun Millionen Israelis und die rund fünf Millionen Palästinenser dramatische Folgen haben wird.



Eine radikale Maßnahme nach der anderen

Eigentlich hätte diese Woche zum Beispiel das Korruptionsverfahren gegen Netanjahu begonnen. Stattdessen tritt der amtierende Ministerpräsident nun täglich vor die Kameras und gibt den besorgten Landesvater. Vergangene Woche hatte Netanjahu den Notstand erklärt und erreicht, dass sein Prozess auf Mai verschoben wird. Seitdem erlässt er eine radikale Maßnahme nach der anderen. Er muss das Virus eindämmen ehe offensichtlich wird, wie geschwächt das israelische Gesundheitssystem aufgrund der Sparmaßnahmen seiner Regierung ist. Insgesamt verfügt das Land im Moment über nur 16.000 Krankenhausbetten.



Erst wurden die Schulen, dann die Cafés und Bars geschlossen. Seit Sonntag sind alle Geschäfte außer Tankstellen und Apotheken dicht. Am Dienstagnachmittag wurde eine Ausgangssperre verhängt und bekannt gegeben, dass die Polizei ab Donnerstag massiv gegen Quarantäne-Brecher vorgehen werde. 70 Prozent aller Beschäftigten im privaten Sektor sind bereits im unbezahlten Urlaub oder entlassen worden. Darunter Taxifahrer oder Kellnerinnen, die sagen, dass sie sich lieber mit dem Virus anstecken würden, als ihre Familien nicht mehr versorgen zu können.

Der Lockdown hat bereits nach wenigen Tagen gravierende Auswirkungen für die Wirtschaft: Die Börse in Tel Aviv musste teilweise schließen, die Banken haben die Zinsen für neue Kredite um 0,5 Prozent angehoben und allein am Sonntag meldeten sich 100.000 Israelis arbeitslos. Zwar hat Netanjahu Hilfen in Höhe von mehreren Millionen Euro versprochen – aber wie sicher sind Zusagen eines Regierungschefs, der eigentlich kein Mandat besitzt?



Im Eilverfahren will Israel nun seine Handlungsfähigkeit herstellen. Am Montag ließ Staatspräsident Reuven Rivlin die Abgeordneten der Knesset, des Parlaments, einschwören und erteilte Benny Gantz den Auftrag zur Regierungsbildung. 61 der 120 Parlamentsabgeordneten unterstützen den Blau-Weiß-Politiker als Ministerpräsidenten. Er werde sich sputen, versprach Gantz und erklärte, binnen weniger Tage einen Vorschlag für eine Einheitsregierung liefern zu wollen.



In dieser müssten er und Netanjahu, zwei Männer, die freiwillig mindestens zwei Meter Abstand zueinander hielten, irgendwie zusammen regieren. Doch der Zeitplan lässt Beobachter nur mit dem Kopf schütteln. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier eine schnelle Lösung finden", sagt etwa der Politikwissenschaftler Assaf Shapira vom Israel Democracy Institute.