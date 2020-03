Im neugewählten israelischen Parlament sind die Abgeordneten vereidigt worden. Es war die dritte Parlamentswahl in Israel innerhalb eines Jahres, da in den ersten beiden Wahlen weder die rechtskonservative Likud-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz eine Mehrheit erreichen oder eine Regierung bilden konnten. Am Sonntag hatte Präsident Reuven Rivlin Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragt.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Israel zurzeit Versammlungen mit mehr als zehn Personen verboten. Die Abgeordneten legten daher in Dreiergruppen im Parlament den Eid ab. Die rechtsnationale Likud-Partei war zwar bei der Parlamentswahl am 2. März die stärkste Kraft geworden, hatte aber die absolute Mehrheit verfehlt. Für Benny Gantz hatte sich eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten als Ministerpräsident ausgesprochen.

Präsident Reuven Rivlin fordert von den beteiligten Parteien nun Kompromisse bei der Regierungsbildung. Das Volk brauche nach drei Wahlen in weniger als einem Jahr Heilung und eine Verschnaufpause, sagte Rivlin. Für die Regierungsbildung hat Benny Gantz nun 28 Tage Zeit, in denen er alles unternehmen werde, um eine "nationale, patriotische und möglichst breite" Koalition aufzubauen.



Gantz lehnt Koalition mit der Vereinten Liste ab



"Israel befindet sich am Anfang einer schweren Krise", sagte Gantz in Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus. "In diesen Tagen müssen politische Anführer alle persönlichen Erwägungen beiseite lassen." Gantz sprach sich für eine Einheitsregierung aus. Er wolle dabei allen Israelis dienen, von den Siedlern bis zur arabischen Minderheit. Sowohl Gantz als auch Rivlin betonten außerdem, dass eine vierte Wahl keine Option sei. Das Blau-Weiß Bündnis lehnt aber eine Aufnahme der jüdisch-arabischen Vereinten Liste in die Koalition ab. Diese war mit 15 Sitzen als drittstärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen.

Gantz und das Bündnis Blau-Weiß könnten nun versuchen, ein Gesetz aufzustellen, das es einem Politiker unter Anklage künftig verbietet, eine Regierung zu bilden. Damit würde der unter einer Korruptionsanklage stehende Amtsinhaber Netanjahu nach einer weiteren Wahl nicht mehr als Ministerpräsident in Frage kommen. Der frühere Generalstabschef Gantz war bisher wegen der Ermittlungen gegen Netanjahu nicht zu einer Koalition mit der Likud-Partei bereit gewesen.

Die Regierung hatte wegen des Coronavirus bereits den Notstand ausgerufen. Der Korruptionsprozess gegen Netanjahu ist deswegen auf Mai verschoben worden. Dieser hatte am Sonntag seinen Aufruf zu einer gemeinsamen Notstandsregierung bestärkt. Benjamin Netanjahu ist seit 2009 durchgängig im Amt. Seit einem Jahr regiert er Israel an der Spitze der Übergangsregierung.