Die Botschaft dieser dritten Wahl in Israel innerhalb eines Jahres ist deutlich: Es spielt keine Rolle, ob ein Politiker wegen Korruption in drei Fällen angeklagt ist und in knapp zwei Wochen deswegen vor Gericht stehen wird. Es spielt keine Rolle, wie schmutzig er einen Wahlkampf gestaltet. Selbst die Anzweiflung der geistigen Gesundheit des politischen Gegners, verknüpft mit der Verbreitung von Fake-News, ist akzeptabel. Es spielt keine Rolle, wie rassistisch er seinen Wahlkampf gegen die arabischen Bürger des Landes ausrichtet. Und es spielt vor allem keine Rolle, ob er das demokratische System Israels nach den Wahlen aushebeln will.

Benjamin Netanjahu, der in der Geschichte des jüdischen Staates mittlerweile am längsten amtierende Premierminister, hat gestern Abend einen überwältigenden und überraschenden Wahlsieg eingefahren. Die Auszählung der Stimmen wird noch mindestens den ganzen Montag andauern, doch die Prognosen nach Schließung der Wahllokale erklären Netanjahus Likud zum Wahlsieger mit einem sehr deutlichen Vorsprung von mehreren Mandaten vor dem blau-weißen Parteienbündnis seines Herausforderers Benny Gantz, der bei den letzten Wahlen im September noch auf Platz eins lag.



Die Prognosen besagen allerdings auch, dass der rechte Block, bestehend aus Likud und anderen rechten und religiösen Parteien, erst einmal nur 60 Mandate hat, ein Mandat weniger als in der 120 Sitze zählenden Knesset nötig, um eine Mehrheit und damit eine Regierung bilden zu können. Das könnte sich im Laufe der Auszählung allerdings noch zugunsten Netanjahus ändern. Und dann?



Sollte Netanjahu tatsächlich ausschließlich mit den Rechten und Frommen regieren können, so ist zu erwarten, dass Bibi, wie Netanjahu in Israel genannt wird, sofort versuchen wird, die Macht des Obersten Gerichts zu beschneiden. Schon lange hat die Rechte die Absicht, dem Obersten Gericht die Fähigkeit zur Ablehnung von neuen Gesetzesbeschlüssen und damit die Unabhängigkeit zu nehmen. Das wäre dann wohl das Ende des Rechtsstaates, das Ende der demokratischen Gewaltenteilung, wie man dies aus Polen und anderswo bereits kennt. Es wäre ein anderes Israel.



Natürlich würde Netanjahu danach ein weiteres Gesetz durchbringen wollen, das ihm als angeklagten Premier Immunität garantiert. Ob ihm dies selbst bei einer schnellen Regierungsbildung noch vor dem ersten Gerichtstermin am 17. März gelingen könnte, ist jedoch fraglich. Doch was dann? Wird Netanjahu überhaupt eine Koalition bilden dürfen?



Das israelische Gesetz besagt, dass ein amtierender Premier, der unter Anklage steht, erst zurücktreten muss, wenn er rechtskräftig verurteilt ist. Die juristische Frage, die es nun zu klären gilt, lautet: Ist Netanjahu rechtmäßiger Premier? Im vergangenen Jahr war er ja nur kommissarisch im Amt, es gab es keine gewählte Regierung. Darf also ein gerade gewählter, siegreicher Politiker, der unter Anklage steht, eine neue Koalition bilden? Und damit dann erst als gewählter Regierungschef antreten? Das wird das Oberste Gericht – im Augenblick ein noch unabhängiges Forum – entscheiden müssen, damit Israels Präsident Reuven Rivlin weiß, ob er Netanjahu überhaupt mit der Regierungsbildung beauftragen darf. Für Netanjahu könnte der eigentliche Kampf um sein politisches Überleben jetzt erst beginnen.