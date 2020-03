Der Internationale Währungsfonds IWF lehnt es ab, dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Venezuela mit einem Notfallkredit in Milliardenhöhe zu helfen. Der Antrag der venezolanischen Regierung könne nicht berücksichtigt werden, weil unter den 189 IWF-Mitgliedsstaaten keine Klarheit bestehe, wer als rechtmäßige Staatsführung des südamerikanischen Landes gelte, sagte ein Sprecher des Währungsfonds.

"Leider ist der Fonds nicht in der Lage, diesen Antrag zu prüfen. Wie wir bereits erwähnt haben, basiert das Engagement des IWF in den Mitgliedsländern auf der offiziellen Anerkennung der Regierung durch die internationale Gemeinschaft", hieß es in der IWF-Erklärung. "Zurzeit gibt es keine Klarheit über die Anerkennung."

In Venezuela herrscht politische Ungewissheit, seitdem sich der Oppositionsführer Juan Guaidó im Januar selbst zum neuen Übergangspräsidenten erklärt hat. Er kämpft mit dem langjährigen Präsidenten Nicolás Maduro um die Macht. Guaidó wird von mehr als 50 Staaten anerkannt.

Maduro hatte den IWF stets verteufelt

Maduro hatte beim IWF einen Notfallkredit in Höhe von fünf Milliarden Dollar beantragt. Damit war Venezuela, soweit bekannt, das erste Land, das von einem neuen Hilfsangebot des IWF Gebrauch machen wollte. Der Währungsfonds hat mehr als 50 Milliarden Dollar Notfallhilfe bereitgestellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie in Entwicklungs- und Schwellenländern abzufedern.

Venezuelas Wirtschaft steckt seit Jahren in der Krise, was auch an Sanktionen der USA gegen die Ölindustrie des Landes liegt. Millionen von Venezolanern sind ins Ausland geflohen, weil Lebensmittel knapp sind und sich so rasch verteuern wie kaum anderswo in der Welt.



Das von Maduro unterzeichnete Hilfsgesuch an IWF-Direktorin Kristalina Georgieva vom Dienstag ist auch deshalb bemerkenswert, weil Maduro den IWF stets verteufelt hat. Dass er jetzt einen Notfallkredit beantragte, macht deutlich, wie schlecht es um Venezuelas Finanzen bestellt ist. Venezuela hat bisher 33 bestätigte Coronavirus-Fälle.