Viele Brasilianer ahnen, was auf sie zukommt. Zwar ist die Zahl der Corona-Infektionen noch vergleichsweise gering: Das Gesundheitsministerium bestätigte am Wochenende landesweit 3.904 Infektionen und 117 Tote. Doch die Seuche hat gerade erst begonnen, sich unter den 200 Millionen Einwohnern auszubreiten.



Eingeschleppt wurde das Virus vermutlich von Urlaubsreisenden aus den oberen Einkommensschichten, Italienurlaubern zum Beispiel. Spekulationen zufolge gehörte auch eine Gruppe von Diplomaten zu den Krankheitsvektoren, die gemeinsam im Flugzeug aus den USA zurückkehrten. Mit an Bord der Maschine: Staatspräsident Jair Bolsonaro.

Inzwischen kommen die ersten Meldungen über Ansteckungen und Todesfälle aus den Armutsgebieten des Landes, zum Beispiel aus den riesigen Favelas von Rio de Janeiro, wo Millionen von Menschen auf engstem Raum leben. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass sich das Coronavirus in den kommenden Wochen dort rasend schnell verbreiten wird. Menschen schlafen zu mehreren in einem Zimmer, die sanitären Zustände sind miserabel, offene Abwasserkanäle fließen durch die Straßen, mancherorts ist das Wasser verseucht. Von flächendeckender ärztlicher Versorgung kann keine Rede sein. Es fehlt auch an Atemschutzmasken und Gel zur Desinfektion der Hände.

Staatschef Jair Bolsonaro verhält sich dazu schon seit Tagen bizarr: Der Präsident macht Corona-Witzchen. In einer seiner widersprüchlichen Erklärungen legte er nahe, es handele sich bei der Corona-Krise um eine Verschwörungstheorie. Irgendwer habe "mit Sicherheit ein wirtschaftliches Interesse an der Sache". Später spielte er die Bedrohung zu "einer kleinen Erkältung" herunter und setzte bei einer Pressekonferenz mit seinem Gesundheitsminister nicht mal die bereitliegende Atemschutzmaske auf. Als sich der Präsident zeitweise in Quarantäne begeben sollte, weil mehrere Mitarbeiter seines engsten Umfelds sich infiziert hatten, streckte er bei Großveranstaltungen provokant seine Hände in die Menge und nahm Selfies mit seinen Bewunderern auf.

Mehrere Gouverneure, etwa in der Wirtschaftsmetropolregion São Paulo, haben in den vergangenen Tagen allerlei Ausgangsbeschränkungen erlassen – und wurden dafür von Bolsonaro angegriffen, der die Bevölkerung seinerseits dazu aufforderte, Läden geöffnet zu halten, zur Arbeit, in die Schulen und sogar in die Fußballstadien zu gehen. "Brasilien darf nicht stillstehen", ließ der Präsident mitteilen. Außerdem sei die Bevölkerung sehr gut abgehärtet. Brasilianer könnten in eine Kloake springen und völlig gesund wieder daraus auftauchen. Panik sei auch eine Krankheit, genau wie das Virus. Und so weiter.

Bolsonaro schlägt also mit Gusto sämtliche Empfehlungen internationaler Experten in den Wind – auch die seiner eigenen. In den ersten Tagen der Krise widersprach selbst der brasilianische Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta seinem Kurs, inzwischen hat er jedoch öffentlich eingelenkt. Das britische Magazin Economist bezeichnete den Präsidenten am Wochenende griffig als "BolsoNero" – in Anspielung auf den römischen Kaiser, der zum großen Brand von Rom im Jahr 64 vor Christus auf einer Geige gespielt haben soll (übrigens eine widerlegte Legende). Was geht in seinem Kopf vor?

Wut auf den Präsidenten

Jair Bolsonaro ist ein berechnender und – wo er es für notwendig erachtet – skrupelloser Machtpolitiker. Im Augenblick scheint es, als habe er sich verkalkuliert: In mehreren Städten des Landes haben in den vergangenen Tagen sogenannte panelaços stattgefunden, bei denen die Protestierenden lautstark auf Töpfe schlagen. Sie verliehen damit ihrer Wut auf den Präsidenten Ausdruck, der die Corona-Krise auf die allzu leichte Schulter nimmt.

Das große Topfschlagen fand vor allem in Wohnbezirken der Wohlhabenden statt, was etliche Politikbeobachter bereits als Bolsonaros nahenden Untergang deuten: Vor allem diese Bevölkerungsschicht hatte ihn 2018 an die Macht gebracht. In einer am Freitag in der Tageszeitung Valor Econômico veröffentlichten Umfrage gaben 64 Prozent der Befragten an, dass sie Bolsonaros Umgang mit der Corona-Krise ablehnten.

Aber aus Sicht des Präsidenten mag die Sache etwas anders aussehen. Gewählt wird in Brasilien erst wieder in zweieinhalb Jahren. Bis dahin ist die Pandemie hoffentlich eingedämmt oder hat schlicht ihren Lauf genommen. Es ist ohnehin unklar, was Brasilien dem Coronavirus derzeit entgegensetzen könnte, selbst wenn Bolsonaro die Angelegenheit ernster nähme. Das Gesundheitssystem lässt sich nicht auf die Schnelle so ausbauen, dass die zu erwartende Zahl der Krankheitsfälle bewältigt werden kann: In den öffentlichen Krankenhäusern gibt es im Schnitt etwa sieben Intensivstationsbetten pro 100.000 Einwohner, während der Bedarf – auf Basis der Erfahrung anderer Länder – mehr als dreimal so hoch wäre.