2024 endet Wladimirs Putins vierte und verfassungsmäßig letzte Amtszeit als russischer Präsident. Oder doch nicht? Noch im Januar dieses Jahres ließ er mit einer Verfassungsreform aufhorchen, die vermuten ließ, dass Putin formell in ein anderes Amt wechseln könnte, um an der Macht zu bleiben. Doch diese Woche gab es eine Wendung: Bei der Abstimmung in der Staatsduma machte Walentina Tereschkowa, erste Frau im Weltall und heute Abgeordnete für die Kreml-Partei "Einiges Russland", den Vorschlag: Nach Inkrafttreten der Verfassungsreform soll mit der Zählung der Amtszeiten einfach neu begonnen werden. Dadurch könnte Putin selbst nach 2024 noch zweimal das höchste Amt besetzen. Die Duma stimmte in zweiter und dritter Lesung für diese Änderung. Die Absegnung der Reform durch den Verfassungsgerichtshof gilt nur noch als Formalie. Am 22. April soll die Bevölkerung nun abstimmen.



Jekaterina Schulmann 41, gilt als eine der wichtigsten Stimmen der russischen Politikwissenschaft und als Expertin für das russische Machtsystem. Sie lehrt und forscht an der Moskauer Hochschule "Russische Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation" (RANCHiGS)

ZEIT ONLINE: Frau Schulmann, diese Woche wurden in der Duma neue Verfassungsänderungen eingebracht. Sie würden es dem Präsidenten Wladimir Putin erlauben, auch für eine fünfte und sechste Amtszeit zu kandidieren. Wird Putin wirklich ewig herrschen?



Jekaterina Schulmann: Ich denke nicht, dass es sinnvoll und nützlich ist, Prognosen für eine derart lange Zeit anzustellen. Fakt ist, dass das Projekt mit den Verfassungsänderungen in der dritten Lesung in der Staatsduma angenommen wurde. Für mich sieht das alles aber weniger nach einem großen ausgeklügelten Plan zum Machterhalt als vielmehr nach einer Abfolge spontaner Improvisationen aus.



ZEIT ONLINE: Warum?



Schulmann: Jeder Vorstoß zu den Verfassungsänderungen hat neue Probleme geschaffen, auf die dann wieder mit einer neuen Initiative reagiert werden musste, die dann wiederum neue Probleme verursacht hat, und so weiter. Im Nachhinein sieht das dann wie ein großer Masterplan aus. Für mich ist da aber keine Strategie ersichtlich. Die erste Version der Verfassungsänderungen hat sich noch am ehesten am kasachischen Szenario des Machttransfers orientiert.



ZEIT ONLINE: Jene Verfassungsänderungen, die Wladimir Putin am 15. Januar vorgestellt hat und die unter anderem einen aufgewerteten Staatsrat vorsahen, in den er nach 2024 wechseln könnte, ähnlich wie Nursultan Nasarbajew in Kasachstan.



Schulmann: Zugleich sollten die präsidialen Vollmachten aufgeteilt werden. Wobei die Vollmachten des Staatsrates gar nicht festgeschrieben wurden. Diese Lücke ist bis heute nicht geschlossen. In diesen Verfassungsänderungen fehlte ein klarer politischer Gedanke. Deswegen hat dieser Vorschlag weder große Empörung noch großen Enthusiasmus ausgelöst. Was uns schon zum ersten Problem führt: Wie kann man die Menschen dazu bringen, für dieses Dokument zu stimmen, wenn nicht einmal klar ist, wofür es steht? Das hat dann zur Variante zwei der Verfassungsänderungen geführt, den sogenannten traditionellen Werten.



ZEIT ONLINE: Mit denen unter anderem der "Glaube an Gott", die Ehe als "Vereinigung zwischen Mann und Frau" und "die tausendjährige Geschichte Russlands" in die Verfassung festgeschrieben werden sollen.



Schulmann: Diese Änderungen hätte die Bevölkerung zu einer Art Referendum über die traditionellen Werte mobilisieren sollen, um eine angemessene Wahlbeteiligung für die Abstimmung am 22. April zu erreichen. Aber diese Variante hat ein weiteres Problem geschaffen, wie es die Vorsitzende der Wahlkommission, Ella Pamfilowa, ausgedrückt hat: Es wurde als eine Art politisches Testament Putins wahrgenommen. Nach und nach hat sich der Eindruck verfestigt, dass Putin nach 2024 vielleicht wirklich abtreten könnte. Zugleich hat er selbst diese Andeutungen gemacht, dass er nicht als Vorsitzender in den Staatsrat wechseln möchte, weil das zwei miteinander konkurrierende Machtzentren schaffen würde.



ZEIT ONLINE: Wobei er zuletzt auch schon davon sprach, dass das Präsidentenamt nicht einfach nur ein "Job" wie jeder andere, sondern auch ein "Schicksal" sei.



Schulmann: Es bestand einfach die Gefahr, dass Putin zur lame duck, zur "lahmen Ente", verkommt. Das heißt, die politische Elite hat begonnen, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass Putin nach 2024 tatsächlich nicht mehr da sein könnte. Und Woche für Woche hat sich das verfestigt. Das hätte sich zu einem Momentum auswachsen können. Was tun? Die Möglichkeit eröffnen, dass Putin noch einmal antreten könnte – wobei dieser Vorschlag den Präsidenten ja überhaupt nicht daran bindet, das dann wirklich zu tun. Putin wird Präsident bleiben, vielleicht aber auch nicht. Die Entscheidung, wie es nach 2024 weitergeht, wurde jetzt wieder auf unbestimmte Zeit verschoben.