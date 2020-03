Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Migranten in der Türkei davor gewarnt, sich auf den Weg Richtung Europa zu machen. "Geht nicht zur Grenze, die Grenze ist nicht offen", sagte Borrell nach dem Krisentreffen der EU-Außenminister in Zagreb. "Wenn wir kritische Situationen vermeiden wollen, müssen die Menschen die Wahrheit wissen." Die Nachrichten über angeblich offene EU-Grenzen zu Griechenland, Bulgarien oder Zypern seien falsch. "Lasst uns dieses Spiel beenden."

Die Türkei hatte am vergangenen Wochenende erklärt, die Grenzen zur EU seien offen. Daraufhin machten sich Tausende Migrantinnen und Migranten auf den Weg Richtung Europa. Griechenland geht mit Härte gegen sie vor. "Vermeidet eine Situation, in der ihr in Gefahr geraten könntet", sagte Borrell.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan reagierte unterdessen ausweichend auf die Frage, unter welchen Umständen er Migranten nicht mehr in Richtung griechische Grenze durchlassen würde. "Zunächst mal haben wir keine Zeit, mit der griechischen Seite zu diskutieren, 'ist die offene Tür jetzt zu?' – diese Sache ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt die Türen geöffnet", sagte er dem Präsidialamt zufolge während der Rückreise von einem Treffen in Moskau. Zugleich warf Erdoğan Griechenland vor, bei der Reaktion auf den Andrang an der türkisch-griechischen Grenze "grausam" vorzugehen.



Bei dem Treffen hatten Russland und die Türkei eine Waffenruhe für die nordwestsyrische Provinz Idlib vereinbart. Diese sei ein "positives Element", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag. Er verwies allerdings auch darauf, dass in der Vergangenheit ähnliche Vereinbarungen nicht lange gehalten hätten. Insbesondere Russland müsse deshalb seinen Einfluss auf das Assad-Regime nutzen, damit die Waffenruhe halte.

EU verlangt Einhaltung von Flüchtlingsabkommen

Nach ihrem Treffen forderten die EU-Außenminister einen Zugang für Hilfslieferungen für die Not leidende Bevölkerung in Idlib. Man fordere die Konfliktparteien auf, "die ungehinderte Bereitstellung humanitärer Hilfe durch die internationale Gemeinschaft zu ermöglichen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die EU-Kommission stellt demnach 60 Millionen Euro für die Versorgung der Bevölkerung in Nordwestsyrien zur Verfügung.

"Wir haben noch einmal sehr deutlich gemacht in großer Einigkeit, dass wir uns nicht erpressen lassen von der Türkei", sagte Maas. Gleichzeitig nehme die EU zur Kenntnis, dass die Türkei rund 3,6 Millionen Geflüchtete aus Syrien beherberge. Die Europäer seien vor diesem Hintergrund bereit, ihre Verpflichtungen aus dem Flüchtlingsabkommen von 2016 zu erfüllen. "Wir erwarten aber genauso von der Türkei, dass sie dieses Abkommen einhält."

Die EU hatte der türkischen Regierung 2016 sechs Milliarden Euro für die Versorgung syrischer Geflüchteter in der Türkei zugesagt. Dies sieht unter anderem vor, dass die Türkei illegale Migration in Richtung Europa verhindert.