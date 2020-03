Knapp zwei Monate nach ihrer Wahl durch das Parlament ist die erste griechische Staatspräsidentin offiziell vereidigt worden. Katerina Sakellaropoulou legte ihren Eid im Parlament ab – vor fast leeren Reihen. Um einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorzubeugen, waren bei der live im Fernsehen übertragenen Zeremonie lediglich eine Handvoll Abgeordnete und eine begrenzte Zahl von Journalisten anwesend.

Der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte die frühere Richterin am obersten Gerichtshof als überparteiliche Kandidatin vorgeschlagen, sie wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt. Mitsotakis war kritisiert worden, weil in seinem Kabinett fast nur Männer vertreten sind. Das Staatsoberhaupt hat in Griechenland überwiegend repräsentative Aufgaben.

In Griechenland sind Schulen, Universitäten, Kinos, Theater, Sporthallen und Nachtclubs wegen der Epidemie geschlossen. Die Behörden haben die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben und große Menschenansammlungen zu meiden. In dem Land wurden bislang 117 Infektionsfälle und ein Todesfall bestätigt.