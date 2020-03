In dieser Szene spiegelte sich die ganze Absurdität des Abends: Während die Sprecherin der Grünen sich im Fernsehinterview über die Erfolge ihrer Partei freut, huscht ein Techniker mit Atemschutzmaske durch das Bild. Kurz darauf plädieren alle Politikerinnen und Politiker in der Runde unermüdlich dafür, Abstand von Mitmenschen zu halten. Und sitzen über Stunden Ellbogen an Ellbogen am Talkshow-Tisch. Es ist Kommunalwahl in Frankreich und unter dem Schock des Coronavirus verlief an diesem Abend nur wenig rational und vieles anders als üblich: Zwar sind am Sonntag in rund 35.000 Städten Frankreichs die Bürgerinnen und Bürger zur Urne gegangen, um ihr künftiges Stadtoberhaupt zu bestimmen. Aber die Angst, sich in der Wahlkabine mit dem Virus anzustecken, ließ die Beteiligung auf einen niedrigen Rekord sacken: Weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Offenbar waren Wählende in Frankreich wesentlich verunsicherter als diejenigen in Bayern, die am selben Tag ebenfalls ihre Stadtchefs wählten. Tatsächlich lag über den französischen Wahlen bis zuletzt der Zweifel, ob sie wirklich stattfinden. Kaum gewählt, wird nun erneut gerätselt, ob der zweite Wahlgang für die Stichwahlen am kommenden Sonntag stattfinden wird.



Trotz der Unsicherheit ist der möglicherweise anfechtbare erste Wahlgang aussagekräftig für die französische Politik. Gewinner des Tages waren die Grünen. Zum ersten Mal und damit einige Jahre später als in Deutschland kann die Partei größere Städte gewinnen: Lyon, Bordeaux, Grenoble und Straßburg werden nach dem zweiten Wahlgang voraussichtlich von den Grünen regiert. Auch in Paris könnten sie zur Königsmacherin werden und in der Hauptstadt mitregieren. Denn hier hat die amtierende Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit rund 30 Prozent einen überraschend großen Vorsprung errungen – und wird für die zweite Runde sicherlich mit den Grünen paktieren. Denn ihr Programm ging in vielen ökologischen Punkten weiter als das der grünen Partei. Das sozialistische Urgestein hat eigentlich alles versprochen, was traditionell Wählerinnen und Wähler abschreckt: Sie will die Hälfte aller Parkplätze in Paris zu Rad- und Fußwegen umbauen. Das sind 60.000 Stellplätze weniger. Sie will Autostraßen zu Parklandschaften umbauen und rund um Schulen die Pkw gleich ganz verbieten.

Hidalgos voraussichtlicher Sieg ist über die Hauptstadt hinaus ein Zeichen dafür, dass die seit Präsident Emmanuel Macrons kometenhaftem Aufstieg abgeschriebenen Parteien doch noch am Leben sind. Die Sozialisten hatten ebenso wie die konservativen Republikaner bei den Europawahlen 2019 nur noch einstellige Ergebnisse – aber ihre Kandidatinnen in den Städten sind weiterhin beliebt.

Zweite wichtige politische Aussage: Die junge Partei von Emmanuel Macron, der LREM, kann landesweit nicht Fuß fassen. Ausgerechnet in Paris, dem einstigen Mekka von Macron, kommt seine Kandidatin Agnès Buzyn nur auf den dritten Platz. Bei vergangenen Wahlen lag der Liberale in der wohlhabenden Hauptstadt noch weit vor allen anderen Parteien. Aber inzwischen hat sich Macron mit seiner marktradikalen Politik unbeliebt gemacht: Erst protestierten die Gelbwesten monatelang für höhere Mindestlöhne und mehr öffentliche Angebote auf dem Land, schließlich protestierten Anwältinnen, Lehrer, Krankenschwestern, Zugführer und nahezu alle weiteren Berufsgruppen gegen Macrons Rentenreform, die für viele Menschen eine geringere Rente bedeutet. Mit dem Resultat, dass selbst Premierminister Édouard Philippe in seiner Heimatstadt Le Havre, in der er vor seinem Amt regierte, nun im zweiten Durchgang um seine Wiederwahl bangen muss.



Zweite Wahlgewinner sind die Rechtsextremen

Neben den ökologischen Themen gibt es aber noch einen zweiten Gewinner der Kommunalwahlen: der rechtsextreme Rassemblement National. Die Partei von Marine Le Pen hat frankreichweit nur in 200 Städten Kandidaten aufgestellt – kann für viele von ihnen aber große Gewinne verzeichnen. Der amtierende Bürgermeister vom südfranzösischen Fréjus, David, Rachline, kam im ersten Wahlgang auf die absolute Mehrheit, derjenige von Bézier sogar auf über 70 Prozent der Stimmen. In Nizza, der fünftgrößten Stadt Frankreichs, blieb der RN-Kandidat vom radikalen Flügel der Rechtsextremen zwar weit hinter dem amtierenden Konservativen – kam aber dennoch auf den zweiten Platz. Der größte Durchbruch gelang den Populisten aber in der ebenfalls am Mittelmeer gelegenen Stadt Perpignan, wo der RN auf einen Sieg im zweiten Wahlgang hoffen kann. Der Wahlkampf der Rechtsextremen war überall darauf ausgerichtet, Feindbilder heraufzubeschwören. Frauen mit Kopftüchern sollten von der Straße verschwinden, das "Gesindel" an den Bahnhöfen vertrieben und in den Kantinen Schweinefleisch serviert werden, um muslimische Schüler auszuschließen.

Nun müssen alle Parteien wieder um die richtige Entscheidung für den zweiten Wahlgang ringen. Die Konservativen plädierten bei der letzten Beratung vor einigen Tagen stark dafür, die Wahlen aufrecht zu erhalten. Christian Jacob, Präsident der konservativen Republikaner, soll Macron dazu bewegt haben. Nun wurde bekannt, dass ausgerechnet Jacob einen Tag vor der Wahl positiv auf Corona getestet wurde. Und wenige Stunden vor der Stimmabgabe beschloss die Pariser Regierung, sämtliche Restaurants, Cafés, Kinos und Konzertsäle zu schließen und nur noch Apotheken und Lebensmittelläden offen zu halten. Emmanuel Macron höchstpersönlich hatte allen Menschen über 70 Jahren geraten, das Haus möglichst nicht mehr zu verlassen. Dass unter diesen Umständen rund zwanzig Prozent weniger wählen gingen als noch 2014, ist kaum verwunderlich.

Auch wenn sich die Lokale auf das zirkulierende Coronavirus eingestellt hatten. Die Wählenden von Helferinnen und Helfern mit Mundschutz begrüßt, neben den Stimmzetteln standen Desinfektionsmittel und die meisten Menschen hielten in der Schlange einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zu ihren Nachbarinnen. Benutzte Kulischreiber wurden in Kartons verpackt und sterilisiert. "Die Wahl ist legitim", hat Präsident Emmanuel Macron noch beim Wahlgang in seiner Stadt Touquet wiederholt. "Der wissenschaftliche Rat hat gesagt, wer einkaufen geht, kann auch wählen gehen", sagte er fast trotzig. Der Rat ist mit Medizinern besetzt und wurde anlässlich des Coronavirus gegründet. Allerdings stand Macron unter Politikern mit dieser Analyse recht alleine da: Alle anderen Parteien forderten am Sonntagabend in seltener Einmütigkeit, den zweiten Wahlgang abzublasen. Schon alleine, weil viele vermuten, dass es in Frankreich bald ebenfalls zu Ausgangssperren wie in Italien kommen wird.

Am Dienstag, so kündigte es Gesundheitsminister Olivier Véran an, werde der "wissenschaftliche Rat" erneut über die Durchführung des zweiten Wahlgangs entscheiden. Er muss nun die schwerwiegende Entscheidung treffen. Denn einen ersten Wahlgang ohne den zweiten durchzuführen sieht die Verfassung nicht vor – in dem Fall ist auch das erste Votum ungültig. Zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs könnte eine Wahl für ungültig erklärt werden. Die Sieger des Abends müssten erneut kämpfen. Die politischen Tendenzen aber, die Gewinner der Grünen, die Gewinne der Rechtsextremen und das Abstrafen von Macron, werden das Virus überstehen.