Angela Merkel im Supermarkt, im Einkaufswagen vier Flaschen Wein und nur eine Packung Klopapier – über dieses Video haben auch viele Italienerinnen und Italiener diskutiert. An der Kasse zahlte die deutsche Kanzlerin mit Karte und sie trug offenbar denselben blauen Hosenanzug, in dem sie ein paar Tage vorher ihre erste außerplanmäßige Fernsehansprache gehalten hat.



Auch wenn die Szene vielleicht nicht zufällig entstand: Sie hat international Wirkung entfaltet. Die Bundeskanzlerin ist eine von uns, so die Botschaft. Corona hin oder her: Das ist die Merkel, die wir kennen.

Während das gefährliche Virus sich weiter ausbreitet, unser Leben, unsere Gewohnheiten und unser Miteinander sich verändern, bleibt die deutsche Kanzlerin, wie sie ist. So ist das Bild der einkaufenden Merkel auch für uns Italiener ein Gegengift gegen die Angst. Und es braucht Antidoten wie diese, in dieser seltsamen, schrecklichen Zeit. Ihre TV-Ansprache an die Nation wurde in meinem Land, das von der Corona-Epidemie besonders gebeutelt ist, ebenfalls wohlwollend verfolgt und kommentiert.



Roberto Brunelli ist italienischer Journalist, in Deutschland geboren und hat ein Buch über Angela Merkel geschrieben. zur Autorenseite

Uns beeindruckt Merkels Mischung aus Mitgefühl und Vernunft: Dass die Kanzlerin in ihrer Fernsehansprache – die deutsche Flagge auf einer Seite, im Hintergrund der Reichstag als "Stimme des Volkes" – von einer "offenen Demokratie" gesprochen hat, in der "politische Entscheidungen transparent" sein müssen. Das war so ganz anders als der Macho im Weißen Haus, ein wohltuender Gegensatz zum chaotischen Hin und Her des Boris Johnson in Großbritannien und auch anders als die vielen Kriegsmetaphern, die gerade Konjunktur haben. Sogar unser italienischer Premier Giuseppe Conte hat Churchills "darkest hour" zitiert.

Angela Merkel - "Danke, von ganzem Herzen danke" Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrem Podcast den Bürgern gedankt und zum Durchhalten aufgerufen. Noch könne man die Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie nicht lockern. © Foto: Reuters TV

Beneidenswerte deutsche Stabilität

Aber Merkel bleibt halt Merkel, klar! In Italien bewundern wir das Understatement, mit dem sie einfach immer weitermacht, auch seitdem sie sich wegen des Kontakts zu einem infizierten Arzt in häuslicher Quarantäne befindet: Merkel leitet Kabinettssitzungen, telefoniert mit Donald Trump und Xi Jinping, nimmt per Videokonferenz am EU-Gipfel teil (und streitet dort mit Conte), sie beschließt mit dem Kabinett ein Mammut-Hilfspaket, das die Bundesrepublik in ihrer Geschichte noch nicht gesehen hat.



Ihre Union steigt in Umfragen wieder auf über 30 Prozent, es ist das beste Ergebnis seit Langem. Und das in einer Extremsituation mit ungewissem Ausgang, die jedem Einzelnen viel abverlangt. Dabei ist es noch nicht lange her, dass wir Italiener sorgenvoll auf die deutschen Christdemokraten schauten, wie sie sich über die richtige Abgrenzung zur AfD zerstritten und uns fragten, wer eigentlich Merkel einmal folgen wird. Plötzlich ist die CDU, aber vor allem die deutsche Kanzlerin, nun wieder der Inbegriff klassischer, beneidenswerter deutscher Stabilität.



Aber es gibt eben nicht nur eine Angela Merkel, das wissen wir in Italien nur zu gut. Es gibt mindestens zwei. Die eine ist "die Anführerin der freien Welt", wie Timothy Garton Ash das mal ausgedrückt hat, die Politikerin, der die Harvard-Studenten applaudieren.



Die Frau, die sich gegen Donald Trump und Wladimir Putin stemmt, im Namen des Multilateralismus, die Vertreterin des schlichten, aber unerschütterlichen Antipopulismus. Sie ist auch die "Wir schaffen das"-Merkel der Flüchtlingskrise von 2015, zu der wir Italiener schon damals ein deutlich ambivalenteres Verhältnis hatten als andere. Schließlich hatten wir viele der Flüchtlinge zu versorgen, die sie willkommen hieß.



Schon sind wir bei der anderen Frau Merkel. Der kühlen Eurokrisen-Managerin, der Pedantin, die uns südlichen EU-Staaten immer wieder mitgibt, wir sollten doch endlich unsere "Hausaufgaben" machen, also sparen, Ausgaben kürzen, einschneidende Reformen voranbringen.