In der Corona-Krise wird in vielen Ländern Europas über Homeschooling und Lieferketten debattiert, doch die Geflüchteten, die auf den griechischen Inseln festsitzen, fürchten um ihr Leben. Zehntausende Männer und Frauen, Ältere und Kinder, harren in Lagern unter unwürdigen Umständen aus. Die Situation in der Region hat sich noch einmal verschlimmert, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verkündet hatte, die Grenzen der Türkei zur EU zu öffnen. Daraufhin versuchten Tausende Menschen, über Griechenland nach Europa zu gelangen; die griechische Polizei drängte sie gewaltsam zurück. Auch auf den Inseln verschärfte sich die Lage, als rechtsradikale Gruppen versuchten, Unterkünfte und Aufnahmezentren der Geflüchteten zu zerstören.



Wegen der unsicheren Lage sind viele Helfer mittlerweile abgereist; die Menschen sind sich weitgehend selbst überlassen. So wie der 31-jährige Farid, der aus Afghanistan geflohen ist. Farid, den wir aus Sicherheitsgründen nicht mit seinem richtigen Namen nennen, lebt seit einigen Monaten im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Seinen Kontakt erhielten wir über Erik Marquardt, einen Europapolitiker der Grünen, der seit Ende Februar auf Lesbos ist. Wir haben Farid per WhatsApp in Moria erreicht.

Ich bin aus Afghanistan geflohen, weil es dort nicht mehr sicher war. Ich bin Zahnarzthelfer und habe mit ausländischen Ärzten und Psychologen zusammengearbeitet. Deswegen wurde ich von den Taliban bedroht.

Ich habe alles zurückgelassen, meine Heimat, meine Familie, meine Freunde. Ich bin allein von Afghanistan zunächst nach Pakistan und von dort weiter in den Iran geflüchtet. Von dort bin ich dann weiter in die Türkei. Ich wollte von der türkischen Küste mit einem der Gummiboote nach Griechenland übersetzen. Bei der ersten Überfahrt ist unser Boot gekentert. Ich musste zusehen, wie Frauen und Kinder im Meer ertranken. Bei der zweiten Überfahrt habe ich es auf die griechische Insel Lesbos geschafft.

Nun bin ich seit fast sieben Monaten in Moria. Moria ist kein Flüchtlingslager. Moria ist die Hölle.

Im Lager sind rund 20.000 Menschen, das geht über die eigentliche Kapazität von knapp 3.000 Menschen weit hinaus. Ich bin in einem Container mit neun anderen Geflüchteten untergebracht. Das Lager ist extrem überfüllt. Weil alle so angespannt sind, gibt es viel Streit, manchmal prügeln sich die Leute. Einige Bewohner wurden ausgeraubt, es gibt sexuelle Übergriffe. Einige Flüchtlinge haben sich das Leben genommen.



Anstehen von morgens bis abends

Die Versorgungslage in Moria ist furchtbar. Es gibt zu wenig Essen und nicht genug Trinkwasser, überhaupt gibt es zu wenig fließendes Wasser. Wir können weder uns noch unsere Kleidung waschen. Man muss auf alles warten, von morgens bis abends. Man muss anstehen, um auf Toilette zu gehen oder zu duschen, man muss sehr lange warten, um etwas zu essen zu bekommen. Die sanitären Anlagen sind eine Katastrophe. Niemand ist gern hier. Moria ist ein Ort, an dem Menschenrechte verletzt werden.

Die größte Bedrohung ist für uns nun das Coronavirus. Die Flüchtlinge haben sehr große Angst vor einer Ausbreitung im Lager. Noch gibt es keinen bestätigten Fall, aber wir wissen genau: Wenn das Virus bei uns ankommt, werden sehr viele Menschen sterben. Zum einen, weil das Lager völlig überfüllt ist und sich das Virus extrem schnell verbreiten wird. Zum anderen, weil es keine medizinische Ausstattung gibt, um einer Infektion vorzubeugen und den Menschen im Krankheitsfall zu helfen. Die hygienischen Bedingungen sind so schlecht, dass sich niemand vor einer Ansteckung schützen kann. Alle sagen, man muss seine Hände waschen und Abstand halten. Wie sollen wir das in Moria machen?

Viele der Bewohner sind depressiv, sie haben keine Hoffnung mehr, dass sich ihre Lage noch verbessert. Wir sitzen auf Lesbos fest.

Die griechische Regierung hat zuletzt einige harte Maßnahmen ergriffen, um die Flüchtlinge, vor allem die, die aus der Türkei kamen, zurückzudrängen. Mir bricht es das Herz. Denn die Menschen sind nicht aus Spaß hier. Sie sind hier, weil sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten mussten. Sie sind keine Kriminellen, sondern sie haben schreckliche Dinge durchgemacht. Niemand ist freiwillig auf der Flucht. Die Menschen haben sehr viel auf sich genommen, um es bis nach Griechenland zu schaffen. Und nun sind sie in diesem Elend gefangen.



Das Recht darauf, in Frieden leben zu können

Die Weltgemeinschaft muss endlich etwas tun, um diese Krise zu beenden. Griechenland braucht mehr Unterstützung von der EU. Es ist leicht, nur auf die griechische Regierung zu schimpfen, aber sie hat auch eigene Schwierigkeiten. Deswegen darf Griechenland nicht mit den Flüchtlingen alleingelassen werden. Die anderen europäischen Länder sollten die geschwächten Menschen hier rausholen und sie gerecht verteilen.

Helfen würde es auch, wenn wir auf legale Weise Asylanträge stellen könnten. Der Prozess ist im Moment sehr langsam, das ganze System sollte effizienter gemacht werden. Die Kinder der Geflüchteten sollten zur Schule gehen dürfen und die Älteren studieren. Wir alle wollen nur ein normales Leben führen, so wie andere Menschen auch.



Es kann nur langfristig Frieden und Stabilität geben, wenn die europäischen Staatsführer verstehen, dass wir nicht weniger wert sind als Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben. Wir dürfen erwarten, dass wir ebenso respektiert werden und das Recht darauf haben, in Frieden leben zu können.

Wie es für mich weitergeht, weiß ich nicht. An manchen Tagen fühle ich mich hilflos. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser schrecklichen Lage herauskommen soll.

Ich bin nur neun Jahre zur Schule gegangen. Mein größtes Ziel ist es, meinen Schulabschluss nachzuholen und auf die Universität zu gehen. Ich möchte in Zukunft gern Menschen helfen, die in einer ähnlich verzweifelten Situation sind, wie ich es gerade bin. Denn ich weiß, wie weh es tut, wenn man alleingelassen wird. Auch möchte ich eine Arbeit finden und eine Familie gründen. Ich hoffe, dass ich irgendwann glücklich sein kann. Ich habe genug Leid erlebt.