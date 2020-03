Mit einer solchen Eskalation hatte Michael Trammer nicht gerechnet, sagt er. Obwohl der deutsche Fotojournalist schon seit drei Wochen in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos unterwegs ist. Am Sonntagmorgen aber erfährt er von einem Schlauchboot, berichtet er später am Telefon, das vor einem Anleger im Hafen von Thermi manövrierunfähig im Wasser treibt, und macht sich dorthin auf den Weg. Videos auf Twitter zeigen das Boot, in dem sich Frauen, Kinder und Männer befinden. Die griechische Küstenwache greift erst nach Stunden ein und schiebt das Boot an Land. Doch dann beginnt der Aufruhr.



"Am Pier hatte sich eine Gruppe von Einheimischen versammelt, die die Menschen nicht an Land lassen wollten", sagt Trammer. "Sie haben sie wüst beschimpft, obwohl auch kleine Kinder an Bord waren." Er selbst habe von dieser Situation Fotos gemacht. "Dann hat sich eine Gruppe von jungen Männern gelöst und ist auf mich losgegangen", sagt Trammer. Er wird getreten und geschlagen, auch diese Szene dokumentiert ein Video des griechischen Fernsehens. Die Angreifer werfen seine Kameras ins Wasser des Hafenbeckens und lassen schließlich von ihm ab. Trammer wird später im Krankenhaus behandelt. "Eine Platzwunde am Kopf wurde genäht. Ich habe Prellungen am Kopf und Körper", sagt er.

Auf Lesbos herrscht schon seit Jahren der Extremzustand

Der Angriff auf den deutschen Fotojournalisten war einer von mehreren gegen Journalisten und Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen an diesem Sonntag auf der Insel, wie übereinstimmend Augenzeugen und Betroffene berichten. Seit Jahren herrschen auf Lesbos untragbare Zustände in den Auffanglagern für Menschen, die von der nahe gelegenen türkischen Küste in Schlauchbooten auf die Insel übersetzen. Immer wieder ist die Situation in den Lagern eskaliert, es kam zu Ausschreitungen mit Toten und Verletzten. Auch die örtliche Bevölkerung protestiert seit Jahren dagegen, dass ihre Insel als Auffangposten für Europas ungelöstes Migrationsproblem herhalten muss. Doch die Proteste haben jetzt eine neue Qualität erreicht.



Der Grund für die aufgeheizte Stimmung auf Lesbos hat mit der neuen Situation zu tun, die sich seit Freitag einige Hundert Kilometer weiter nördlich auf dem Festland abspielt. Am Grenzübergang nach Griechenland haben sich Tausende Flüchtlinge und Migrantinnen versammelt, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Grenze von seiner Seite öffnen und Tausende Menschen von Istanbul in Bussen an die Grenze bringen ließ. Sie versuchen jetzt, auf die griechische Seite zu gelangen, werden aber durch enorme Polizeipräsenz davon abgehalten. Die griechischen Einsatzkräfte setzen Tränengas und Pfefferspray ein.

Bürgerwehren fangen Flüchtlinge, Journalisten und NGO-Mitarbeiter ab

"Die Menschen auf Lesbos haben Angst, dass sich bei ihnen jetzt wieder Ähnliches ereignet wie im Jahr 2015, als jeden Tag Tausende aus der Türkei auf der Insel ankamen", sagt der EU-Abgeordnete Erik Marquardt (Grüne), der sich aktuell auf Lesbos befindet. Er berichtet von Straßensperren, die örtliche Bürgerwehren auf der Insel errichtet hätten, um ankommende Flüchtlinge abzufangen, aber auch ausländische Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Auch Marquardt sei von einer Gruppe wohl einheimischer Männer bedroht und festgehalten worden. Als die Polizei eingeschritten sei, habe diese aber nicht die Angreifer auf die Wache genommen, sondern ihn, den EU-Abgeordneten.

Tatsächlich berichten griechische Medien mit Berufung auf offizielle Behördeninformationen, dass die griechische Regierung an der türkischen Küste beunruhigende Entwicklungen beobachte. So hätten sich wie an der Festlandgrenze im Norden auch an den Küsten gegenüber der Insel Lesbos Zehntausende Flüchtlinge und Migranten versammelt, die auf eine Möglichkeit zur Überfahrt nach

Lesbos warteten. In den vergangenen Tagen waren dazu das Wetter und die Bedingungen auf See zu schlecht, aber seit Sonntag zeichnet sich ein milderes Wetter ab. Die Ankünfte auf Lesbos könnten nun wieder zunehmen.

"Es ist jetzt wichtig", sagt der EU-Abgeordnete Marquardt, "dass Europa eine schnelle koordinierte Antwort gibt und Menschen von den Inseln evakuiert." Die Lage auf Lesbos könnte sonst kippen. Schließlich sei die Seegrenze nicht so leicht zu schließen wie eine Grenze auf dem Festland, trotz der vielen Patrouillenboote, die momentan zwischen den beiden Ländern auf dem Wasser unterwegs seien. Auch der Fotojournalist Michael Trammer warnt davor, die Lage auf der Insel zu unterschätzen. Die Situation sei so angespannt, dass er sich dort nicht mehr sicher fühlen könne und für sich nur einen Weg sehe. Alsbald wie möglich Lesbos zu verlassen.