"Gott gibt und Gott nimmt", sagt Sara und zeigt gen Himmel. Momente später gehen in der Gasse die Lichter aus. Stromausfall.

Eigentlich sind die Menschen im Libanon angehalten, im Haus zu bleiben. Das soll das Virus eindämmen. Und tatsächlich habe sie den ganzen Tag zu Hause verbracht, sagt Sara, eine 25-jährige Palästinenserin. "Aber es ist so eng!" Hier in Shatila, einer der ärmsten Gegenden Beiruts, teilen sich oft acht oder zehn Familienmitglieder zwei Zimmer. Die meisten Gassen des Viertels sind so schmal, dass kein Auto hindurchpasst. Um wenigstens ein paar Stunden an der Luft zu sein, haben ihre Cousins sich bei Dämmerung draußen auf Plastikstühle gesetzt, rauchen Shisha-Pfeife. Sara hat ihren kleinen Laden geöffnet und verkauft ab und an eine Kleinigkeit – Kräuter, Seife oder Gewürze. Zuletzt vor allem Anis. Der Sud soll gut gegen das Virus sein, erzählt man sich. "Aber nur in kleinen Dosen trinken!", meint Sara.

Die Leute wüssten schon, dass das Gewürz kein Heilmittel sei. Doch wer wolle sich nicht wappnen. Ist die Epidemie erst einmal da, ist es hier zu spät.



Beirut im Libanon. Man erkennt die zerzauste Stadt am Meer kaum wieder. Wo sich Autos in spektakulären Staus verkeilten, sind die Kreuzungen leer. Die Küsschen und das Schulterklopfen, die Pärchen an der Promenade – verschwunden. Stattdessen halten die Menschen Abstand. Ja: Man hört Vögel singen. Bloß der Strom fällt so oft aus wie gewohnt.



Seit hier im Februar der erste Corona-Infizierte entdeckt wurde, hat die Regierung das öffentliche Leben schrittweise lahmgelegt. In Deutschland war das Virus noch nicht recht Thema, da wurden hier schon die Schulen geschlossen, die Restaurants und Behörden, diesen Mittwoch schließlich der einzige Flughafen. Das Land ist abgeriegelt.



Nur Viertel wie Shatila stehen nicht still. Auf der Marktstraße rennen Kinder barfuß über Scherben und braune Rinnsale auf dem Asphalt. Auf einem Müllberg reißen Ziegen Fressbares aus Mülltüten. Daneben werden Bananen von Handkarren verkauft.

Shatila wurde 1949 als palästinensisches Flüchtlingslager errichtet, heute ist es ein Slum, in dem viele zu Hause sind: Palästinenser, Flüchtlinge aus Syrien, verarmte Libanesen. Die Wohnungen sind klein und Trinkwasser gibt es nur gegen Geld in Kanistern. Abstand halten, "soziale Distanz"? Muss man sich leisten können.



Covid-19 hat die Region früh erreicht. Was Italien für Europa ist, ist für den Nahen Osten der Iran: rasant steigende Zahlen von Infizierten und Toten – und der wichtige Unterschied, dass das Regime in Teheran die Katastrophe zu vertuschen versuchte und die Opfer nun in Massengräbern beisetzen muss. Der Libanon, vor allem die schiitische Bevölkerung, pflegt enge Beziehungen zum Iran. Vermutlich wurde das Virus durch heimkehrende Iran-Besucher ins Land gebracht.

Immerhin hat, nach allem, was man weiß, das Virus die Flüchtlingslager noch nicht erreicht. Im Libanon leben weiterhin Hunderttausende Menschen in Zelten oder Slums – vor allem Syrer und Palästinenser. Auf engstem Raum, Dutzende teilen sich hier eine Toilette. Hier kann Corona ein Massensterben auslösen.