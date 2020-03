An der griechisch-türkischen Grenze zeigt sich dieser Tage, wie brüchig das Fundament der EU-Migrationspolitik tatsächlich ist. Die bisherige Reaktion ist vorwiegend ein politischer Reflex, der seit 2015 zum Mantra der deutschen und europäischen Migrationspolitik geworden ist: Ein erneuter "Kontrollverlust" müsse mit allen Mitteln verhindert werden. In der Umsetzung bedeutet das, die griechische Grenze mit unverhältnismäßiger Härte abzuriegeln und auf ein neues Abkommen der EU mit der Türkei zu hoffen.



Lucas Rasche ist Policy Fellow am Jacques Delors Centre an der Berliner Hertie School und arbeitet dort zur Asyl- und Migrationspolitik der EU.

Ein solches Abkommen ist sinnvoll, wenn es darauf abzielt, den 3,6 Millionen in der Türkei lebenden Geflüchteten die nötige Unterstützung zukommen zu lassen. Doch mittel- und langfristig ist es wichtiger, dass die EU zukünftig verhindert, dass auf dem Rücken schutzbedürftiger Menschen ein machtpolitisches Spiel ausgetragen werden kann. Dazu gilt es, Erdoğan die Erpressungsgrundlage zu nehmen, indem man dafür sorgt, dass das Kartenhaus der EU-Migrationspolitik nicht zusammenfällt, sobald der türkische Präsident einmal pustet.



Zeit für einen Kurswechsel

Wie also könnte eine europäische Antwort aussehen? Der Kern der Lösung liegt längst auf dem Tisch: Eine faire Lastenteilung unter den Mitgliedsstaaten der EU. Dafür braucht es einen Mechanismus, der jedem Mitgliedsstaat einen gewissen Anteil an aufzunehmenden Asylsuchenden zuteilt. Seit 2016 wurden von der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und mehreren EU-Ratspräsidentschaften Entwürfe für ein solches Modell vorgelegt. Einige EU-Länder, allen voran die Visegrád-Staaten Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei, weigern sich allerdings beharrlich, irgendeinen der Vorschläge zu unterstützen.



Doch die Situation in Griechenland zeigt einmal mehr, dass es ohne einen Verteilungsmechanismus keine wirkliche Entlastung für die Mitgliedsstaaten an den EU-Außengrenzen geben kann. Deshalb ist es nun Zeit für einen Kurswechsel: Einzelne EU-Länder dürfen der Einführung eines solchen Mechanismus nicht länger im Weg stehen. Lösungen müssen mit den Mitgliedstaaten gefunden werden, die ihrer europäischen Verantwortung gerecht werden wollen. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass sich die Bilder dieser Woche allzu bald wiederholen.



Entlastung nur durch einen Verteilungsschlüssel

Daraus ergeben sich zwei Schritte. Zunächst bedarf es einer Koalition von Mitgliedsstaaten, die kurzfristig Kontingente zur Umverteilung von Asylsuchenden aus Griechenland bereitstellen. Die Grundlage für dieses dringend notwendige Zeichen der Solidarität bietet Artikel 78 (3) des Vertrags über die Arbeitsweise der EU. Befindet sich ein Mitgliedsstaat "aufgrund eines plötzlichen Zustroms von Drittstaatenangehörigen in einer Notlage", können demnach Maßnahmen zur Hilfestellung ergriffen werden. Die griechische Regierung hat dies bereits ins Spiel gebracht. Auch der 2015 eingerichtete EU-Notfallmechanismus basierte auf dem Artikel. Damals wurden knapp 35.000 Menschen aus den sogenannten Hotspots in Italien und Griechenland auf andere Mitgliedsstaaten umverteilt. Aktuell befinden sich etwa 43.000 Migranten auf den griechischen Inseln, obwohl die dortigen Lager lediglich Platz für knapp 6.100 Menschen bieten. Darunter sind mehr als 2.000 unbegleitete Minderjährige.



Kurzfristig braucht es eine Neuauflage des Notfallmechanismus, um zumindest einen Teil dieser Menschen auf aufnahmebereite Mitgliedsstaaten zu verteilen. Gelingt dies, stellen auch die etwa 10.000 im griechisch-türkischen Niemandsland gestrandeten Geflüchteten keine allzu große Herausforderung mehr da. Für die EU sind das beherrschbare Zahlen – und eine geordnete Aufnahme wäre eben das Gegenteil von Kontrollverlust. Es wäre ein Zeichen von politischer Verantwortung. Die Beteiligung an einem solchen Programm ist dabei oftmals größer als zunächst gedacht. So haben 2015 einige Mitgliedsstaaten, darunter Irland, Malta, Luxemburg, Finnland und Schweden, entscheidend dazu beigetragen, den Verteilungsmechanismus umzusetzen.

In einem zweiten Schritt muss aus dieser Ad-hoc-Maßnahme ein langfristig funktionierendes System der Lastenteilung werden. Auch hier bieten die von verschieden EU-Institution vorgelegten Entwürfe für eine Reform des europäischen Asylsystems Ansatzpunkte. Nahezu einheitlich wird darin gefordert, dass jedem Mitgliedsstaat, basierend auf der Wirtschaftsleistung und der Einwohnerzahl, ein Anteil an aufzunehmenden Migranten zugeordnet wird. Denkbar ist, dass auch die Arbeitslosenquote sowie Leistungen bei der Erstversorgung und Registrierung von Asylsuchenden berücksichtigt werden.



Um zu gewährleisten, dass genügend Mitgliedsstaaten an der Umverteilung teilnehmen, muss es einen Mix aus positiven und negativen Anreizen geben. Durchschnittlich brauchen Neuankömmlinge bis zu fünf Jahre, bis sie sich im Arbeitsmarkt integrieren können. Für diesen Zeitraum sollten Mitgliedsstaaten, die sich bereit erklären, Asylsuchende aufzunehmen, durch Zahlungen aus einem extra hierfür eingerichteten Lastenverteilungsfonds finanziell unterstützt werden. Staaten, die sich weigern, an der Umverteilung teilzunehmen, müssten mehr in diesen Fonds einzahlen – oder sollten sonst entsprechend weniger aus den EU-Fördertöpfen bekommen. Umgekehrt sollten gerade die Städte und Gemeinden besondere Förderung bekommen, die zusätzliche Aufnahmekapazitäten bereitstellen.



Deutsche Ratspräsidentschaft mit entscheidender Rolle

Es ist an der Zeit, anzuerkennen, dass die seit 2015 vorangetriebene Stärkung der EU-Außengrenzen allein keinen "Kontrollverlust" verhindern kann. Wenn man nicht alle fundamentalen Werte der EU über Bord werfen möchte, braucht es eine Solidarität, die über eine Unterstützung beim Grenzschutz hinausgeht. Denn Kontrolle erlangt man nur, indem man die Herausforderung beherrschbar macht. Genau dabei hilft ein gemeinsamer Verteilungsmechanismus.



Ausgerechnet Deutschland kommt hier eine zentrale Rolle zu. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab Juli Vorsitzender des Innenministerrates. Paradoxerweise könnte gerade der Minister, der 2018 an einer migrationspolitischen Scheindebatte fast die Koalition platzen ließ, nun den großen Wurf wagen und eine pragmatische und nachhaltige Lösung vorlegen. Es wäre nicht das schlechteste Ergebnis einer Ratspräsidentschaft.