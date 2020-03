Die Nato hat Nordmazedonien offiziell als 30. Mitglied aufgenommen. Das Westbalkanland sei das neueste Mitglied, nachdem es am Freitag seine Beitrittsurkunde zum Nordatlantikvertrag beim US-Außenministerium in Washington hinterlegt habe, teilte das Militärbündnis mit. In den vergangenen Monaten hatten die Parlamente aller 29 bisherigen Nato-Staaten die Aufnahme der Republik ratifiziert.



"Es war ein langer Weg, aber alle Ihre Bemühungen haben sich ausgezahlt", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Nordmazedonien sei nun Teil "einer Familie von dreißig Staaten und fast einer Milliarde Menschen". Die Allianz beruhe dabei "auf der Gewissheit, dass wir alle zusammen stärker und sicherer sind – ganz gleich, welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen", so Stoltenberg weiter. Am Montag soll bei einem feierlichen Akt die nordmazedonische Flagge am Nato-Hauptquartier in Brüssel gehisst werden.



"Historischer Erfolg"

Nordmazedoniens Präsident Stevo Pendarovski sprach von einem "historischen Erfolg", dass nach nunmehr knapp 30 Jahren Unabhängigkeit die Sicherheit und Zukunft seines Landes gewährleistet sei. Nächstes Ziel sei die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Auf den Beginn entsprechender Beitrittsverhandlungen hatten sich die EU-Staaten kürzlich geeinigt.



Der Beitritt des kleinen Landes mit knapp 2,1 Millionen Einwohnern war über Jahre durch einen Streit mit Griechenland um den Staatsnamen blockiert gewesen. Die griechische Regierung befürchtete, dass der Nachbar mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die gleichnamige nordgriechische Provinz erheben könnte. Erst als das Parlament des Landes im Januar 2019 beschloss, sich in "Republik Nordmazedonien" umzubenennen, wurde der Weg frei.



Die Nato-Mitgliedschaft des Landes werde Integration, demokratische Reformen, Handel, Sicherheit und Stabilität der Region fördern, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Zudem zeige es anderen Staaten, dass die Nato-Tür jenen offensteht, die gewillt und fähig seien, nötige Reformen zu machen, die hohen Nato-Standards zu erfüllen sowie Verantwortung und Nutzen der Mitgliedschaft zu akzeptieren.



Heiko Maas lobt "politischen Mut und diplomatisches Geschick"

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) begrüßte die Aufnahme des Westbalkanlandes in das Militärbündnis. Die Vereinbarung mit Griechenland sei dabei "ein wichtiger Meilenstein" gewesen. "Damit haben die Staats- und Regierungschefs beider Länder eindrucksvoll bewiesen, dass politischer Mut und diplomatisches Geschick langjährige Blockaden friedlich lösen können", sagte Maas.



Mit Nordmazedonien sind nun 14 Länder seit dem Ende des Kalten Krieges der transatlantischen Militärallianz beigetreten. Die meisten von ihnen kamen aus dem Einflussbereich der ehemaligen Sowjetunion. Während Russland nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch die Kooperation mit der Nato suchte, hat die rasante Osterweiterung des Bündnisses die Beziehungen zunehmend belastet.