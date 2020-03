Es war ein dramatischer Appell an das Weltgewissen. "Beendet die Seuche des Krieges und bekämpft die Krankheit, die unsere Welt verwüstet", beschwor UN-Generalsekretär António Guterres die Verantwortlichen der Weltgemeinschaft. Angesichts der Corona-Bedrohung forderte Guterres einen sofortigen Waffenstillstand in allen Teilen der Welt. "Bringt die Waffen zum Schweigen, stoppt die Artillerie, beendet die Luftangriffe." Es sei an der Zeit, sich gemeinsam auf den wahren Kampf unseres Lebens zu konzentrieren.



Im Blick hat der Chef der Vereinten Nationen dabei vor allem die verheerenden Kriege im Nahen Osten, in Syrien, Jemen und Libyen. Die Situation ist in allen Ländern ähnlich dramatisch: Millionen Menschen sind auf der Flucht, Krankenhäuser liegen in Trümmern und das Gesundheitswesen am Boden.



Fachleute befürchten eine dramatische Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19. Denn die neue Seuche trifft auf eine Bevölkerung, die ihr völlig hilflos ausgeliefert ist. "Es wird ein Massensterben geben, wenn die Pandemie Teile von Syrien und den Jemen erreicht", sagt Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats. Das in New York ansässige International Rescue Committee (IRC) warnt, das durch neun Jahre Bürgerkrieg ruinierte Syrien könnte weltweit zur schlimmsten Corona-Region werden.



Idlib: Es fehlt an allem

Das betrifft vor allem die Region Idlib im Nordwesten Syriens, der letzten noch von Rebellen kontrollierten Provinz. Noch gibt es hier keinen offiziellen Corona-Fall, denn erst diese Woche will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die ersten 300 Testkits liefern. "Bleibt zu Hause – ich wünschte, ich könnte das", schrieben vertriebene Menschen, die in notdürftigen Zeltlagern untergekommen sind, auf Plakate. Die meisten Krankenhäuser in der Region sind durch russische und syrische Luftangriffe zerstört oder beschädigt.



Für die rund vier Millionen Bewohner existieren nach WHO-Angaben lediglich 148 Intensivbetten und 153 Beatmungsgeräte. Es gibt nicht genug Schutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Zudem sind eine Million Menschen seit der jüngsten Offensive des syrischen Machthabers Baschar al-Assad auf der Flucht. Die meisten leben unter katastrophalen Bedingungen in einem schmalen Korridor entlang der syrisch-türkischen Grenze. Ihre Zelte stehen auf engstem Raum. Es fehlt an allem: an Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterial.



Jemen: die größte Cholera-Epidemie der Gegenwart

Ein ähnlich düsteres Szenario droht auch im Jemen. Schon jetzt leidet das Land nach fünf Jahren Bürgerkrieg an der größten Cholera-Epidemie der Gegenwart. 2,3 Millionen Menschen haben sich angesteckt, jeden Tag kommen nach Angaben der Nothilfeorganisation Oxfam 1.200 neue Erkrankungen hinzu. Die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt oder hungert. 17 Millionen Jemeniten haben kein sauberes Wasser, eine Grundvoraussetzung für jegliche Hygiene. 3,6 Millionen Binnenflüchtlinge harren in Zeltlagern, Rohbauten oder Slums am Rande der Städte aus.

In den ersten vier Kriegsjahren von März 2015 bis Dezember 2018 gab es nach einer aktuellen Studie der "Ärzte für Menschenrechte" (PHR) zusammen mit der jemenitischen NGO Mwatana für Menschenrechte mehr als 120 Angriffe auf Kliniken. "Als Arzt bist du in diesem Krankenhaus jederzeit in Gefahr", berichtet darin ein Mitarbeiter der Al-Thawra-Klinik in Taif, die regelmäßig attackiert wird. "Die meisten Kollegen sind nach den vielen Angriffen weggeblieben. Wir haben nur noch einen Orthopäden und zwei Chirurgen übrig. Die anderen Spezialisten sind nicht mehr hier."



Libyen: 150.000 Menschen auf der Flucht

In Libyen sind bislang 150.000 Menschen aus ihren Häusern geflohen und suchen Zuflucht in Schulen und Massenunterkünften. Die Hospitäler sind überfüllt mit zivilen Opfern von Bombenangriffen und verwundeten Kämpfern. Offiziell gibt es auch in Libyen bisher keinen Corona-Fall, doch die Menschen befürchten, von der Türkei angeheuerte syrische Rebellen könnten das Virus eingeschleppt haben.



In Tripolis hat die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Nach Recherchen des niederländischen Clingendael Institute kämpfen inzwischen auch 300 bis 400 Assad-Soldaten an der Seite von General Khalifa Haftar, der kürzlich eine eigene diplomatische Vertretung in Damaskus eröffnete. Der unter der Vermittlung der Bundesregierung vereinbarte Waffenstillstand wird immer wieder gebrochen.

"Unsere Welt hat einen gemeinsamen Feind – Covid-19", sagte daher UN-Generalsekretär António Guterres in seinem Appell an alle Kriegsparteien. Das Virus schere sich nicht um Nationalitäten, Ethnien, Fraktionen oder Glaube. Es attackiere alle – und zwar gnadenlos, auch in Kriegszeiten. "Die Wut des Virus offenbart die Torheit des Krieges."