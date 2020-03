Bei einer gemeinsamen Zeremonie in Paris haben der französische Präsident Emmanuel Macron und Spaniens König Felipe der Opfer des Terrorismus gedacht. "Sie hofften, uns zu spalten, sie vereinten uns nur", sagte Macron über Terroristen. Er kündigte zudem die Gründung eines Museums mit einer Gedenkstätte für Terroropfer an. An der Zeremonie nahmen auch Angehörige der Opfer teil.

Frankreich richtete zum ersten Mal den nationalen Gedenktag für Opfer des Terrorismus aus. Macron hatte im vergangen Herbst den 11. März zum nationalen Gedenktag ausgerufen. Seit 2015 waren mehr als 250 Menschen bei islamistisch motivierten Anschlägen in Frankreich getötet worden.



Auch der spanische König Felipe und seine Ehefrau Letizia nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Im Jahr 2004 waren in Madrid am 11. März 191 Menschen bei Bombenanschlägen in mehreren Zügen getötet worden. Seitdem gilt der Tag bereits europaweit als Gedenktag für die Opfer von Terrorismus.

Macron betonte, dass man sich an die Gesichter und Namen der Opfer erinnern werde. König Felipe sagte in einer Rede während der Zeremonie auf Französisch, dass der Hass nicht siegen werde.