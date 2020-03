Kurz zieht die junge Frau ihren Schal von Nase und Mund, damit ihr Freund sie vor den berühmtesten Leuchtreklametafeln der Welt am Time Square fotografieren kann, dann streift sie die improvisierte Schutzmaske wieder übers Gesicht. Über den Studios des Fernsehsenders ABC flimmert die Nachricht, dass soeben ein Passagier nach der Landung am Kennedy-Flughafen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der neue Alltag in Zeiten von Corona in New York.

In der U-Bahn gibt es zwar mehr freie Plätze als sonst, aber man sieht nur wenige Menschen mit Gesichtsmasken. Noch scheint es, als würde das Coronavirus die Einwohner des Big Apple kaltlassen – obwohl in der eng besiedelten Metropole am Mittwoch 42 Fälle bestätigt wurden. Einige Arbeitgeber wie die Großbank JP Morgan Chase haben viele Mitarbeiter zur Heimarbeit verpflichtet, doch das öffentliche Leben geht fast seinen gewohnten Lauf.



Schließlich braucht es einiges, um die krisenerfahrene New Yorker Bevölkerung aus der Ruhe zu bringen. Die Anschläge vom 11. September 2001 verarbeitete die Stadt ebenso stoisch wie Hurrikan Sandy 2012. Und bis Donnerstagvormittag wirkt es, als wollten oder könnten die Bürger der Finanzmetropole trotz Corona nicht auf ihr öffentliches Leben verzichten.

Lev Fever ist wie jeden Tag am Times Square unterwegs, um in seinem riesigen gelben Transformers-Kostüm Touristen zu unterhalten. Der 26-Jährige lässt sich mit Fremden fotografieren und trägt deshalb unter der Robotermaske einen Mundschutz. Trotz seiner Angst, sich anzustecken, macht er vorerst weiter, denn wenn er nicht arbeitet, bekommt er auch kein Geld. Derzeit fragten aber nur halb so viele Touristen nach Fotos wie sonst, sagt Fever. Auch in der Servicebranche macht man sich Sorgen, Restaurantbesitzer klagen bereits über mangelnde Auslastung.



Die relative Normalität des Geschehens auf den Straßen Manhattans könnte durchaus als Signal an die Touristen gedacht sein, dass man New York gefahrlos besuchen kann. Die Stadt, die sprichwörtlich niemals schläft, will eine Corona-bedingte Auszeit offenbar unbedingt vermeiden. Vor allem Bürgermeister Bill de Blasio bemüht sich seit Tagen darum, das Großstadtleben aufrechtzuerhalten. Wenn man nicht krank sei, solle man sich ganz normal verhalten, sagte er. Auch von Restaurantbesuchen solle man sich nicht abhalten lassen. Zur Normalität gehöre für den Bürgermeister auch der Schauspielbetrieb am Broadway. Die bunt beleuchteten Theaterfassaden sind das Symbol des bunten Treibens in Midtown Manhattan. Deshalb sollten die Spielstätten zunächst geöffnet bleiben. "Ich möchte nicht, dass der Broadway dunkel wird", sagt de Blasio dem TV-Sender CNN am frühen Donnerstagmorgen.



Von Beschwichtigungen zum Ausnahmezustand

Doch am Nachmittag lässt sich absehen, dass es eine Frage der Zeit ist, bis New York zu einem Epizentrum der Pandemie wird. Der Bundesstaat hat die zweitmeisten Corona-Fälle, auch wenn die gleichnamige Stadt bisher verhältnismäßig glimpflich davongekommen ist.



Doch damit ist es am Donnerstagnachmittag vorbei. Die Stadtregierung schließt zwei Schulen in der Bronx, weil ein Schüler sich infiziert hat. Über den Tag werden immer mehr Corona-Fälle bekannt. Nach und nach geben die Kulturstätten der Stadt bekannt, dass sie temporär den Betrieb einstellen werden. Die Metropolitan Opera wird bis zum Ende des Monats geschlossen, zahlreiche Museen machen bis auf Weiteres zu. Auf einmal ist dann doch nicht mehr alles so normal wie sonst.

Auch dem Bürgermeister scheint die Dringlichkeit der Situation bewusst zu werden. Über Nacht haben sich die Infektionszahlen in New York auf 95 bestätigte Fälle mehr als verdoppelt. "Die letzten 24 Stunden waren ziemlich ernüchternd", sagt de Blasio am Nachmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Bis zu 1.000 Corona-Patientinnen und -Patienten erwartet er in der kommenden Woche. Die Besänftigungsversuche vom Morgen sind vergessen.



Es wird schlimmer werden, bevor es besser wird. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York City

Der Bürgermeister erklärt den Ausnahmezustand. Theoretisch könnte er nun Ausgangssperren verordnen, Rationierungsmaßnahmen ergreifen und den Verkehr in Teilen der Stadt stoppen. Zunächst einmal verpflichtet er Restaurants und Bars in der Stadt, ihre Kapazitäten zu halbieren. Und warnt: "Es wird schlimmer werden, bevor es besser wird." Die Krise könne sechs Monate dauern.

Am späten Nachmittag tritt de Blasios größte Befürchtung ein: Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, untersagt bis auf Weiteres Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen im gesamten Bundesstaat. Das betrifft auch die Theater am Broadway. Nach dieser Ankündigung dauert es nur wenige Minuten, bis die Spielstätten rund um den Times Square bekannt geben, dass alle Vorstellungen abgesagt sind.



Am Majestic Theater, in dem sonst Das Phantom der Oper gespielt wird, lesen abends zwei ältere Frauen einen Zettel, der an der gläsernen Eingangstür hängt: "Aufführungen bis zum 12. April abgesagt." Ganz schön lang, da sind sich die Damen einig. Und gehen weiter. Wenige Blocks weiter wischt im leeren Foyer des Minskoff Theatre ein Mitarbeiter die Glasscheibe des verwaisten Ticketschalters ab. Der König der Löwen wird hier nicht mehr aufgeführt.

Die berühmtesten Theater der Welt sind innerhalb von wenigen Stunden verwaist. Ihre grellen Lichter lassen die Spielstätten aber weiter brennen. Alles herunterfahren will man in New York immer noch nicht.