Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat rasche Unterstützung für Kinder in den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland angemahnt. Die Europäische Union dürfe nicht zusehen, wie Kinder sterben, sagte Walter-Borjans im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Etwa 1.000 unbegleitete Minderjährige müssten schnell aus den Lagern herausgeholt werden.

Der SPD-Chef setzt demnach auf die Beteiligung anderer europäischer Staaten. Er bekräftigte aber: "Wir werden die Menschen nicht sterben lassen, wenn diese Lösung nicht schnell herzustellen ist, dann muss Deutschland handeln, erst recht, wenn SPD-geführte Bundesländer und viele Kommunen die Bereitschaft erklärt haben, diese überschaubare Zahl von Menschen aufzunehmen." Darüber hinaus brauche Griechenland Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen. EU-Staaten, die sich nicht beteiligen, müssten seiner Ansicht nach bei den Haushaltsbeschlüssen entsprechend sanktioniert werden.

Die Spitzen von Union und SPD kommen am Sonntagabend im Bundeskanzleramt zu einem Koalitionsgipfel zusammen. Neben der Coronavirus-Krise soll es auch um die Lage an der griechisch-türkischen Grenze gehen. Tausende Migranten und Flüchtlinge hatten sich dorthin auf den Weg gemacht, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Grenzen nach Europa für geöffnet erklärt hatte.

Griechenland drängte die Migranten mit Härte zurück, was von Menschenrechtlern kritisiert wird. Der griechische Vize-Migrationsminister Georgios Koumoutsakos verteidigte das Vorgehen. "Das, was wir erleben, ist eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit und die der europäischen Grenzen. Wir mussten eine Balance finden zwischen internationalen Gesetzen und dem Schutz unserer Grenzen. Das ist ein schmaler Grat. Aber ich denke, es ist uns gelungen, eine angemessene Lösung zu finden", sagte Koumoutsakos der Welt am Sonntag.