Nordkorea hat zum vierten Mal in diesem Monat einen Raketentest auf dem offenen Meer durchgeführt. Zwei Flugkörper, bei denen es sich vermutlich erneut um zwei ballistische Raketen von kurzer Reichweite handele, seien von der Hafenstadt Wonsan an der Ostküste Nordkoreas gestartet worden, teilte der Generalstab des Nachbarlandes Südkorea mit. Die beiden Projekte seien etwa 230 Kilometer weit geflogen. Nordkorea selbst gab noch keine Erklärung zu dem erneuten Raketentest ab.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie kritisierte die höchste Kommandobehörde in Südkorea das Verhalten des isolierten Nachbarstaats. "In einer Situation, in der die ganze Welt Schwierigkeiten wegen Covid-19 hat, ist diese militärische Aktion Nordkoreas höchst unangemessen", sagte der Generalstab. Das Land müsse seine Tests sofort einzustellen.







Die Raketen schlugen in kurzer Entfernung zu japanischen Hoheitsgewässern ein

Auch Japan ging von ballistischen Raketen aus. "Wir werden gründlich untersuchen, warum Nordkorea die internationale Gemeinschaft so oft herausgefordert hat", zitierte die Nachrichtenagentur Kyodo den Verteidigungsminister Taro Kono. Die Raketen schlugen laut Kono in kurzer Entfernung zu japanischen Hoheitsgewässern ein.

Die Tests der vergangenen Wochen werden auch als Versuch Nordkoreas gesehen, die Waffentechnik zu verbessern, während die Verhandlungen mit den USA über das Atomwaffenprogramm nach wie vor stocken.



Erst vergangene Woche hatte die kommunistische Regierung nach Angaben Südkoreas zwei ballistische Kurzstreckenraketen Richtung Japanisches Meer abgefeuert, die mehr als 400 Kilometer flogen. Experten hielten es möglich, dass Nordkorea dabei ein neues, mit Feststofftreibsatz angetriebenes Raketensystem getestet hat. Am nächsten Tag berichteten nordkoreanische Staatsmedien, Machthaber Kim Jong Un habe einen Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten. Darin hätte der Trump der Regierung eine Verbesserung der Beziehungen vorgeschlagen. Das Weiße Haus bestätigte den Brief.

Eine UN-Resolutionen verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen von jeder Reichweite, die je nach Bauart auch Atomsprengköpfe befördern können. Zu Jahresbeginn hatte Kim angekündigt, sich nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen zu halten. Er drohte auch, dass Nordkorea bald eine "neue strategische Waffe" vorführen werde. Nordkorea hatte am 9. März seine Tests nach dreimonatiger Pause wieder aufgenommen. Es war der erste Raketentest des Landes seit Ende November.

Die Regierung Nordkoreas treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. Es ist deswegen harten internationalen Sanktionen unterworfen. Das zweite Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA im Februar des vergangenen Jahres in Vietnam war gescheitert. Beide Seiten konnten sich nicht auf einen Fahrplan für die atomare Abrüstung Nordkoreas und die Gegenleistungen der USA einigen.