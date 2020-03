So hat man Sebastian Kurz selten erlebt, vielleicht noch nie. Der österreichische Bundeskanzler gab am Samstagvormittag eine Pressekonferenz, die an Dringlichkeit wenig Steigerungsmöglichkeiten bot. "Diese Krise wird für viele Menschen Krankheit, Leid und für einige auch den Tod bedeuten", sagt Kurz. Das hatte man in dieser Klarheit noch nicht gehört. "Bitte bleiben Sie daheim."



Österreich ist vom Coronavirus stark betroffen. Am Montagmorgen verzeichnete das Land mehr als 1.000 positiv getestete Personen, drei Menschen sind wahrscheinlich durch Covid-19 gestorben. Da Österreich aber eher restriktiv testet (nur Rückkehrer aus einem Gefahrengebiet oder Menschen, die mit Infizierten Kontakt hatten), dürfte die Dunkelziffer weit höher liegen.



Die schwarz-grüne Regierung, erst seit zwei Monaten im Amt, hat sich zu einem graduell immer strikteren Vorgehen entschlossen. Im Moment werden die Maßnahmen fast täglich verschärft. Mit dem heutigen Montag wird das Land "auf Notbetrieb" runtergefahren: Alle nicht zur Grundversorgung notwendigen Geschäfte und Gastronomiebetriebe müssen zumindest bis Sonntag geschlossen bleiben, ebenso Spiel- und Sportplätze, Veranstaltungen sind gänzlich untersagt. Es gelten Ausgangsbeschränkungen: Es gebe, so betonte Kanzler Kurz in mehreren Interviews, nur drei Gründe, das Haus zu verlassen: "nicht aufschiebbare" Berufsarbeit, dringende Besorgungen und Hilfe für andere Menschen. Später fügte die Regierung hinzu, Spazierengehen sei auch erlaubt, aber nur mit Menschen, mit denen man ohnehin zusammenwohne. Die Polizei kontrolliert ab Montag, nirgendwo sollen mehr als fünf Personen zusammenstehen.



Ex-Zivis können erneut verpflichtet werden

Es ist eine "unechte" Ausgangssperre, die vor allem einen psychologischen Effekt entfalten soll. Als die Regierung am Freitag sanftere Regelungen verkündete, reagierten viele Menschen nicht wie erhofft: Sie gingen an dem sonnigen Wochenende noch ein letztes Mal shoppen, am Freitag- und Samstagabend waren viele Bars gefüllt. Fotos von gut besuchten Wiener Einkaufsstraßen oder Innsbrucker Studenten, die fröhlich am Flussufer sitzen, gingen in den sozialen Netzwerken umher. Am Sonntag erschienen alle Zeitungen in Wien mit einer Infokampagne der Regierung auf dem Titelblatt: "Schau auf dich, bleib zu Hause". Die Straßen der Bundeshauptstadt waren dann auch deutlich leerer.



Österreich ist, vielleicht auch durch die Nähe zu Italien, gedanklich ein paar Tage weiter als Deutschland. Das Ziel der Bundesregierung ist klar: das Abflachen der Kurve, wie es Experten letzte Woche dringend geraten haben. Das will man vor allem durch social distancing erreichen, also dem Runterfahren der sozialen Kontakte. Laut Simulationen von Forschern der Technologischen Universität (TU) Wien könnte die Zahl der gleichzeitig Infizierten am Höhepunkt der Kurve alleine durch die Schulschließungen und Kontaktreduktion in der besonders gefährdeten Zielgruppe bereits um 40 Prozent geringer ausfallen.



Der allgemeine Tenor: Die Regierung führt das Land, nach anfänglichem Zögern und trotz einiger Fehler, recht gut durch die Krise. Zum einen kommunikativ – Kanzler Kurz spricht mittlerweile fast täglich und in steigender Eindringlichkeit zu den "Österreicherinnen und Österreichern". Gesundheitsminister Rudi Anschober gibt den Besonnenen, der auch schon mal zugibt, Dinge nicht zu wissen. Innenminister Karl Nehammer ist rhetorisch ohnehin meist im Krisenmodus, jetzt passt es zur Situation.