Der Verfassungsgerichtshof in Österreich hat eine umfassende Untersuchung der Postenvergabe während der ÖVP-FPÖ-Regierung ermöglicht. "Das war gestern eindeutig ein guter Tag für die Demokratie, für die Transparenz, die Kontrolle und für den Anstand in der Politik", sagte Pamela Rendi-Wagner, Chefin der oppositionellen SPÖ. Auch die liberalen Neos begrüßten den Entschluss des Verfassungsgerichtshofs. Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach von einem "Auftrag, jetzt wirklich eine lückenlose Aufklärung" anzustreben.

Seit dem vergangenen November wollen die Oppositionsparteien diesen Untersuchungsausschuss einsetzen, um die Besetzung von Posten der früheren Koalition sowie deren Gesetzesinitiativen auf mögliche Deals zu überprüfen. "Wir wollen wissen, ob die schwarz-blaue Bundesregierung käuflich war damals und ob den Ankündigungen im Ibiza-Video auch Taten gefolgt sind", sagte Rendi-Wagner.

In dem Video, das in Österreich für ein politisches Beben gesorgt hatte, zeigt sich der frühere FPÖ-Chef und damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption. Während der anschließenden Ermittlungen waren Hinweise auf umfangreiche Postenvergaben durch ÖVP und FPÖ aufgetaucht.

Dies zeigen auch Recherchen der ZEIT. Demnach deuten Ermittlungsunterlagen in Österreich auf ein mutmaßlich "kriminelles Panoptikum" aus Bestechung, Amtsmissbrauch, Untreue hin. Demnach gab es für eine ganze Reihe von Personalbesetzungen Absprachen zwischen ÖVP und FPÖ. Als ein Beleg gilt eine SMS von Strache an den damaligen Finanzminister der ÖVP, Hartwig Löger, in dem Strache die Aufsichtsräte mehrerer teilstaatlicher Unternehmen nennt.