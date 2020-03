Auf den ersten Blick wirkte die Entscheidung fast überfällig: Pete Buttigieg hat nach zwei deutlichen Misserfolgen das Ende seines Wahlkampfs um die demokratische Präsidentschaftskandidatur verkündet. Bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat South Carolina am vergangenen Samstag hatte er nur acht Prozent der Stimmen bekommen, beim Nevada Caucus kurz davor lag er mehr als dreißig Prozentpunkte hinter dem Erstplatzierten Bernie Sanders. Als er seine Entscheidung am Sonntagabend vor Fans in seiner Heimatstadt South Bend in Indiana verkündete, konnte er trotzdem noch Scherze machen: "Manchmal ist der größte Umweg der kürzeste Weg nach Hause."

Bei näherem Hinsehen ist diese Entwicklung der dann doch recht unvermittelte Absturz nach einem vielversprechenden Höhenflug. Schließlich war Buttigieg der Überraschungssieger der allerersten Vorwahl gewesen, dem Iowa Caucus Anfang Februar, in New Hampshire kurz darauf wurde er immerhin Zweiter. Und eine aktuelle Umfrage sah ihn trotz seines schlechten Abschneidens in South Carolina vor den wichtigen Vorwahlen am Super Tuesday auf Platz drei hinter Bernie Sanders und Joe Biden.

Im Angebot habe er die "die progressivste Präsidentschaft unserer Zeit", hatte Buttigieg zu Beginn seines Wahlkampfs in einem TV-Interview gesagt – und zwar, weil er Pläne verfolge, die auch wirklich umsetzbar seien. Damit zielte er auf einen zentralen Kritikpunkt an Bernie Sanders' Plänen der kostenlosen Gesundheitsversorgung für alle. Der pragmatische Möglichmacher, jung und von den Grabenkämpfen der Demokratischen Partei unbelastet – dieses Image gab sich Buttigieg, und es ermöglichte ihm zumindest eine Zeit lang, sich von der starken Konkurrenz abzuheben.

Steiler Aufsteig

Der Sieg in Iowa war der bestmögliche Start für den 38-Jährigen, der bis vor wenigen Jahren einfach nur "Bürgermeister Pete" aus der Industriestadt South Bend, Indiana, war. Zeitweise wirkte sein Aufstieg wie eine hochmoderne Parabel des American Dream: Ein smarter jnger Mann kämpft sich vom Provinzpolitiker hoch zum Hoffnungsträger der Demokraten, der es auch wegen seines Nachnamens schnell zu einer Art popkulturellem Phänomen bringt. Die kultigen T-Shirts mit der Aussprachehilfe "Boot-Edge-Edge", die am Rande seiner Wahlkampfveranstaltungen verkauft wurden, könnten auf Ebay bald ziemlich wertvoll sein.

Sein Ausstieg reißt eine Lücke in das ohnehin immer eindimensionaler wirkende Kandidatenfeld der Demokratischen Partei, in dem Diversität kaum noch eine Rolle spielt. Mit Buttigieg, dessen Ehemann Chasten ihn im Wahlkampf stets begleitete, verlässt ein Vorbild junger queerer Amerikaner den Präsidentschaftswahlkampf. "Der erste schwule Präsident?" titelte schon 2016 die NewYork Times, Buttigieg selbst sagte dazu, er habe kein Interesse daran, ein Posterboy zu sein. Sein Fokus war, das wurde bald deutlich, ein anderer: Donald Trump besiegen und die demokratische Partei wieder vereinen. Seine Zielgruppe: unentschlossene Wählerinnen und Wähler, die von Trump möglicherweise inzwischen enttäuscht sind, oder Republikaner, denen Trump zuwider ist.

In seinem Übereifer, verlorene Anhänger der Demokraten zurückzuholen, vernachlässigte er allerdings andere Wählergruppen. In Nevada, wo viele Latinos leben, gewann Sanders. Und schon vor der Wahl in South Carolina legte eine Umfrage nahe, dass das wichtige black vote, also die Stimmen der afroamerikanischen Bevölkerung, mehrheitlich nicht an Buttigieg gehen würde, sondern an Biden oder Sanders. Das dürfte nicht nur Buttigiegs fehlender Präsenz in mehrheitlich schwarzen Communities geschuldet sein, sondern auch seinem unsensiblen Verhalten, nachdem ein Afroamerikaner in South Bend von der Polizei erschossen worden war.



Anti-Sanders-Bündnis

Zuletzt galt er manchem als Verkörperung des Begriffs white privilege – das Gegenteil der Einheit, die er laut eigener Aussage doch so dringend herstellen wollte. Oder eher: herstellen will. Denn den Ausschlag für seine Entscheidung dürften auch pragmatische Überlegungen zu einem Anti-Sanders-Bündnis innerhalb der Demokraten gegeben haben.



Am Sonntagvormittag hatte Buttigieg sich noch zum Frühstück mit Jimmy Carter, dem ehemaligen Präsidenten, und dessen Frau Rosalynn in Carters Wohnort Plains in Georgia getroffen. Stunden später dann plötzlich die Meldung: Buttigieg steigt aus. Ob nun er allein die Notwendigkeit dazu sah, ob es zusätzlich Druck aus der Partei gab oder ob es gar ein Deal mit Biden hinsichtlich eines Postens in einer möglichen Regierung war, vielleicht als Gegenentwurf zu Trump ebenfalls aus Indiana stammenden, erzkonservativen Vizepräsidenten Mike Pence: Buttigiegs Ausscheiden ist ein Indiz dafür, dass die Demokratische Partei sich gegen Bernie Sanders formiert und den moderaten bis konservativen Flügel der Kandidaten neu organisiert, um Bidens Position gegenüber Sanders zu stärken oder Letzteren zu schwächen.

Buttigieg und der nach einem schlechten dritten Platz bei der South-Carolina-Vorwahl ebenfalls ausgestiegene Tom Steyer hätten gegen Bernie Sanders und dessen Vorsprung in den Super-Tuesday-Umfragen wenig ausrichten können und stattdessen Biden womöglich noch Konkurrenz gemacht. Amy Klobuchar dagegen könnte Sanders in ihrem Heimatstaat Minnesota Stimmen abjagen, laut Umfragen liegt sie dort in Führung. Wenn sich der Vorwahlkampf aber weiter zu einem Zweikampf zwischen Biden und Sanders entwickelt, was sich am Samstag in South Carolina abzeichnete, wird auch sie bald abbrechen müssen.

Ein Bauernopfer ist Pete Buttigieg trotz alldem nicht. Die Rede, in der er am Sonntagabend das Ende seiner Kandidatur verkündete, war eine der stärksten seines Wahlkampfs, wenn nicht sogar seine stärkste überhaupt. Er sprach nicht als gedemütigter Verlierer, sondern wirkte selbstbewusst und gelassen – wie einer, der weiß, dass seine Zeit erst noch kommen wird. In welcher Form auch immer.