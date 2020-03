Immerhin debattieren die Volksvertreter in Warschau noch. Am Montag, als Viktor Orbán in Ungarn mit Verweis auf die Corona-Pandemie das Parlament entmachtete, kam in der polnischen Hauptstadt der Senat zusammen. Die Abgeordneten der zweiten Parlamentskammer diskutierten bis in die Nacht hinein über ein Krisenpaket, das die rechtskonservative PiS-Regierung am Samstag mit ihrer absoluten Mehrheit im Sejm auf den Weg gebracht hatte, der ersten Kammer.



Am Ende war man sich erstaunlich einig: 73 Senatoren und Senatorinnen nahmen die Gesetzesvorlage am frühen Dienstagmorgen mit kleineren Änderungswünschen an, drei enthielten sich. Niemand war dagegen. Doch den wichtigsten Streitpunkt klammerten die Senatoren bei ihrer Entscheidung aus: eine Novellierung des Wahlrechts.



Die PiS hatte die Neuregelung kurzerhand in das Corona-Krisenpaket mit hineingepackt, um die für den 10. Mai geplante Präsidentschaftswahl abhalten zu können. Demnach sollen ab sofort alle Wahlberechtigten, die sich in Quarantäne befinden oder über 60 alt sind, per Brief ihre Stimme abgeben dürfen. Das in Deutschland und vielen anderen demokratischen Staaten gängige Verfahren ist in Polen bislang nur für Menschen mit Behinderung zugelassen.



Grundsätzlich spräche also wenig gegen eine Ausweitung. Aus Sicht der Opposition stellt sich aber ein anderes Problem: Änderungen am Wahlrecht sind laut Verfassungsartikel 123 im Eilverfahren schlicht nicht zulässig. Der PiS allerdings konnte es Ende vergangener Woche gar nicht schnell genug gehen. Sie brachte die Neuregelung in einer parlamentarischen Nachtaktion am Samstagmorgen kurz nach zwei Uhr im Sejm ein und verabschiedete sie um 4.20 Uhr mit absoluter Mehrheit.



Der Widerspruch aus der Opposition und von regierungskritischen Kommentatoren war heftig. "Macht als Krankheit", titelte etwa die linksliberale Gazeta Wyborcza und warf der PiS vor, in Pandemiezeiten "über Leichen zu gehen". Aber auch prominente Juristen äußerten sich unmissverständlich. "Diese Änderungen sind verfassungswidrig", erklärte etwa der Staatsrechtler Ryszard Piotrowski von der Universität Warschau. "Man darf die Regeln nicht ändern, während das Spiel läuft."



Den laufenden Wahlkampf und die Präsidentenwahl am 10. Mai nicht stoppen zu müssen, ist offenkundig das zentrale Anliegen der PiS. Nicht weniger offensichtlich ist der Grund: Der eigene Kandidat, Amtsinhaber Andrzej Duda, führt die Umfragen klar an. Zudem kann er sich in der zugespitzten Corona-Krisenlage als sorgender Landesvater und durchsetzungsstarker Präsident profilieren. Kaum ein Tag vergeht, an dem die regierungsnahen staatlichen Medien Duda nicht bei Besuchen in Kliniken und Krisenstäben zeigen oder ihm lange Interviewstrecken einräumen.



Für die Opposition dagegen ist ein Wahlkampf wegen der Ausgangsbeschränkungen und des Verbots von Publikumsveranstaltungen kaum möglich. Małgorzata Kidawa-Błońska von der rechtsliberalen Bürgerplattform, die als aussichtsreichste Präsidentschaftskandidatin der Opposition gehandelt wird und gute Chancen hätte, in einen Stichentscheid gegen Duda einzuziehen, rief die Menschen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie zum Wahlboykott auf. "Bleiben Sie zu Hause" forderte sie in einem offenen Brief und erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung: "In dieser Situation ist die Organisation einer Präsidentenwahl ein Verbrechen. Menschenleben sind in Gefahr." Wenn es nicht anders gehe, müssten die Bürger die "Unverantwortlichkeit der Regierung mit einem Boykott beantworten".