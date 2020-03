Der argentinische Präsident Alberto Fernández will das Recht für Schwangerschaftsabbrüche lockern. "Im 21. Jahrhundert muss jede Gesellschaft die individuelle Entscheidung ihrer Mitglieder respektieren, frei über ihre Körper zu verfügen", sagte der linke Präsident im Parlament. Fernández kündigte an, in den nächsten zehn Tagen einen Gesetzesentwurf vorzulegen.

Der Präsident, der seit Dezember im Amt ist, bezeichnete das gegenwärtige Gesetz als nicht wirkungsvoll. Nach aktuell gültigem Recht können Frauen ihre Schwangerschaft nur unter der Bedingung beenden, dass ihre Gesundheit lebensbedrohlich gefährdert ist oder wenn die Schwangerschaft folge einer Vergewaltigung ist. Dieses Gesetz habe Frauen aus armen Verhältnissen gezwungen, heimlich abzutreiben, wobei sie ihre Gesundheit und oft auch ihr Leben riskiert hätten, sagte Fernández in seiner Rede vorm Parlament. Zahlreiche weibliche Abgeordnete trampelten mit den Füßen Beifall.

Die restriktive Reproduktionsrecht wird in Argentin heftig diskutiert. In 2018 gab es schon einmal einen Versuch, Schwangerschaftsabbrüche zu liberalisieren. Das stieß jedoch auf heftigen Widerstand in konservativen und kirchlichen Kreisen. Im Senat wurde ein entsprechendes Gesetz mit knapper Mehrheit abgewiesen.



Das Gesundheitsministerium hatte 2016 geschätzt, dass es in Argentinien pro Jahr etwa eine halbe Million heimliche Schwangerschaftsabbrüche gibt.



Auch in anderen Ländern Lateinamerikas wird das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ein viel diskutiertes Thema. Schwangerschaftsabbrüche sind in Lateinamerika bisher nur in Kuba, Puerto Rico, Uruguay und Guyana legalisiert. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet nur einer von vier Abbrüchen unter sicheren Bedingungen statt.