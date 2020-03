Russlands Verfassungsgericht hat die von Präsident Wladimir Putin vorgeschlagene Verfassungsreform für gesetzeskonform erklärt. Die umstrittenen Änderungen stünden mit der Verfassung im Einklang, teilte das Gericht mit. Am 22. April sollen die Bürgerinnen und Bürger im letzten Schritt über die Pläne abstimmen. Die Reform könnte Putin eine Verlängerung seiner Amtszeit ermöglichen.

Das Verfassungsgericht hatte nach der Unterzeichnung des Gesetzes durch Putin am Samstag sieben Tage Zeit für seine Entscheidung gehabt. Mit der schnellen Zustimmung war allerdings gerechnet worden, da das Gericht unter Putin bisher in keinem Fall gegen die Regierung entschieden hat. Zu der Volksabstimmung im April soll in den folgenden Tagen ein Dekret veröffentlicht werden. Trotz Coronavirus will die Regierung an dem Termin festhalten.

Die Reform sieht eine Ausweitung der Machtbefugnisse des Präsidenten vor. Wenn die Abgeordneten zustimmen, wird Putin außerdem die Möglichkeit haben, sich für maximal zwei weitere Amtszeiten zu bewerben. Nach Ende seiner jetzigen und der aktuellen Verfassung nach letzten Amtszeit im Jahr 2024 könnte er demnach bis 2036 im Amt bleiben. Kritikerinnen und Oppositionelle sprechen von einem versuchten "Staatsstreich" Putins.



Des Weiteren ist in der Verfassungsänderung eine konservative Ausrichtung Russlands festgelegt, auch wird die Ehe als alleinige Verbindung zwischen Mann und Frau definiert. Die Staatsduma und das Parlament hatten die Reform bereits beschlossen. Die Änderungen bedeuten die größte Verfassungsreform in der Geschichte Russlands.