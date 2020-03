Das russische Parlament hat in zweiter Lesung die von Staatschef Wladimir Putin angestrebte Reform der Verfassung verabschiedet. Sie würde es Putin ermöglichen, auch nach 2024 Präsident zu bleiben. 382 Abgeordnete der Duma in Moskau stimmten mit Ja, 44 enthielten sich und kein Parlamentarier stimmte dagegen.



Putins vierte Amtszeit endet in vier Jahren; nach jetzigem Stand der Verfassung dürfte er dann nicht mehr zum Präsidenten gewählt werden. Kritiker werfen ihm vor, durch die Verfassungsänderung auch darüber hinaus seine Macht sichern zu wollen. Der 67-jährige Putin ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht und damit der am längsten regierende Staats- beziehungsweise Regierungschef in Russland seit Sowjetdiktator Josef Stalin.

In der Duma brachte Valentina Tereschkowa, die einstige Kosmonautin, den Vorschlag ein, entweder die Begrenzung der Amtszeiten aufzuheben oder die Verfassung so anzupassen, dass Putin erneut kandidieren kann. "Allein die Möglichkeit für den jetzigen Präsidenten (wiedergewählt zu werden), (...) wäre ein stabilisierender Faktor für unsere Gesellschaft", sagte Tereschkowa.

Putin sagte, er unterstütze den Vorschlag Tereschkowas. Er sprach sich zwar dagegen aus, die Amtszeitenregel abzuschaffen, aber dafür, die Obergrenze anzuheben.



Mitte Januar hatte er bereits angekündigt, eine Reihe von Änderungen am politischen System vornehmen zu wollen. Vorgesehen ist unter anderem die Stärkung des Parlaments und des Staatsrates, der bislang eine rein beratende Funktion hat.

Viele Änderungen wie etwa zur künftigen Machtverteilung sind allerdings vage formuliert. Auch die meisten Russen verstehen sie einer Umfrage zufolge nicht. Am 22. April werden die russischen Bürgerinnen und Bürger über eine Reihe von Verfassungsänderungen abstimmen.