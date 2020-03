Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Gesetz zu einer umfassenden Verfassungsänderung unterschrieben. Durch die Reform wäre es Putin möglich, auch nach Ende seiner aktuellen Amtszeit im Jahr 2024 im Amt zu bleiben. Das Parlament hatte dem Gesetz bereits zugestimmt.

In nächster Instanz muss das Verfassungsgericht die Reform innerhalb von sieben Tagen annehmen. Es ist zu erwarten, dass die Richter zustimmen. Unter Putin hat das Gericht bisher in keinem Fall gegen die Regierung entschieden. Danach folgt eine Volksabstimmung, die für den 22. April geplant ist. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger muss zustimmen, damit die Verfassungsänderung in Kraft tritt.



Die Reform weitet die Einflussmöglichkeiten des Präsidenten aus und ermöglicht auch eine Verlängerung seiner Amtszeit. Wladimir Putin könnte sich für weitere zwei Amtszeiten bewerben und so bis 2036 Regierungschef bleiben. Nach jetzigem Stand sind maximal zwei Amtszeiten erlaubt. Außerdem stärkt das Gesetz das Parlament und den Staatsrat. Dieser hatte bisher eine rein beratende Funktion.

Im ersten Entwurf der Reform sollte der russische Präsident nach wie vor nur zwei Amtszeiten regieren dürfen. Putin stimmte dem zu. Dann brachte die ehemalige Kosmonautin Valentina Tereschkowa, die für Putins Partei Einiges Russland in der Duma sitzt, den Vorschlag ein, entweder die Begrenzung der Amtszeiten aufzuheben oder die Verfassung so anzupassen, dass Putin erneut kandidieren kann. Das wäre "ein stabilisierender Faktor für unsere Gesellschaft", sagte Tereschkowa.

Kritikerinnen und Oppositionelle werfen Wladimir Putin einen "Staatsstreich" vor. Der 67-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht. Aufgrund des Coronavirus hat Russland Massenkundgebungen verboten, einige Bürgerinnen veranstalten jedoch Mahnwachen. Die Volksabstimmung werde trotz des Coronavirus stattfinden, sagte die Chefin des Föderationsrates, Valentina Matwijenko. An dem Datum wolle man bislang festhalten, die Situation werde aber genau beobachtet.