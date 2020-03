Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat Jemens Hauptstadt Sanaa angegriffen. Wie die Koalition mitteilte, sei eine Offensive erfolgt, um "militärische Ziele" der Huthi-Rebellen zu zerstören, die Sanaa kontrollieren. Es habe sich um mehr als zwölf Luftangriffe gehandelt, sechs seien auf eine Militärakademie und vier auf einen Luftwaffenstützpunkt auf dem Flughafen verübt worden. Wie Anwohner berichteten, waren in Sanaa laute Explosionen zu hören, unter anderem bei einem unbekannten Ziel nahe des Präsidialpalastes. Opfer habe es keine gegeben.

Am Samstag hatten die Rebellen zwei ballistische Raketen auf Ziele in Saudi-Arabien abgefeuert. Sie waren je auf die saudische Hauptstadt Riad und die Grenzstadt Dschisan gerichtet. Beide Raketen sind abgefangen worden, in Riad waren zwei Zivilisten durch Splitterteile verletzt worden. Wie die Huthis mitteilten, seien die Raketen auf "sensible Ziele" in Saudi-Arabien gerichtet worden. Es werde "weitere schmerzhafte Angriffe" geben.

Im Norden Jemens kam es zuletzt zu schweren Gefechten zwischen den von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierungstruppen und Huthi-Einheiten. Innerhalb zweier Tage seien mehr als 45 Kämpfer beider Seiten getötet worden, sagten Militärangehörige und Stammesführer in den Provinzen Dschauf und Marib.



Saudi-Arabien kämpft seit fünf Jahren im Jemen

Der UN-Sonderbeauftragte für den Jemen, Martin Griffiths, äußerte sich aufgrund der Angriffe besorgt. Die Anführer des Jemen müssten "jede Minute ihrer Zeit" darauf verwenden, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und deren "potenziell katastrophale Folgen" abzufedern. Bisher sind im Jemen offiziell keine Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet worden. Jemen gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, nur die Hälfte der Gesundheitszentren des Landes sind in Betrieb.



Seit 2014 herrscht im Jemen ein Bürgerkrieg. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen hatten weite Gebiete im Norden um Sanaa herum erobert. Im März 2015 begann Saudi-Arabien eine Offensive, um den Vormarsch der Rebellen auf die Hafenstadt Aden im Süden des Landes zu stoppen. Dort hat die Regierung des faktisch entmachteten Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi ihren Sitz. Hadi befindet sich im Exil in Saudi-Arabien. Die Rebellen haben seit 2014 ihr Waffenarsenal ausgebaut, unter anderem setzen sie Drohnen ein, die nach UN-Angaben bis zu 1.500 Kilometer weit fliegen können.



Der saudischen Militärkoalition gehören Staaten aus der Region an, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Kuwait und der Sudan. Weiterhin wird sie von den USA, Frankreich und Großbritannien mit geheimdienstlicher Aufklärung und Logistik unterstützt. Seit Beginn des Kriegs sind mehr als 10.000 Menschen getötet worden.



Humanitäre Lage im Jemen ist katastrophal

Die saudische Intervention im Jemen wird international von vielen Seiten kritisiert. Unter anderem hat sie zu einer humanitären Notlage geführt: Millionen Menschen leiden im Jemen aufgrund einer Seeblockade der Militärkoalition unter mangelnder Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten. UN-Informationen zufolge seien die meisten Todesopfer Zivilisten, eine Million Kinder litten nach UN-Angaben 2016 unter akuter Mangelernährung. Seitdem hat sich die Situation kaum verändert. Insgesamt sind 20 Millionen Menschen, mehr als zwei Drittel der jemenitischen Bevölkerung, von Hunger bedroht. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte im Zuge des Konflikts das aktive Herbeiführen von Hungersnöten als Kriegstaktik.



2016 brach im Jemen eine Choleraepidemie aus, der mehr als 3.000 Menschen zum Opfer fielen, 2019 infizierten sich Tausende mit dem Dengue-Fieber. Die jemenitische Wirtschaftsleistung ist seit Beginn der saudischen Intervention fast um die Hälfte eingebrochen, drei Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Unter anderem aufgrund der federführenden Beteiligung Saudi-Arabiens an dem Krieg verlängerte die Bundesregierung zuletzt den Exportstopp von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien bis zum Jahresende.