Kein Land war nach China so schwer von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus betroffen wie Südkorea. Mehr als 7.700 Fälle waren es mit Stand vom Dienstag. Doch offenbar hat man die Ausbreitung unter Kontrolle bekommen: Inzwischen gibt es deutlich weniger Neuinfektionen als noch vor zehn Tagen. Auch Taiwan, das Land, von dem wegen seiner engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit China viele dachten, es würde besonders hart von der Ausbreitung getroffen, hat das Problem im Griff. In Japan, das ebenfalls enge Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik pflegt, zählte man zuletzt insgesamt 1.200 Infizierte – bei mehr als 126 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Alle drei Staaten sind im Gegensatz zur VR China, wo das Virus ausbrach, Demokratien. Und den Stadtstaat Singapur, der trotz zum Teil stark autoritärer Züge ein weitgehend freies Land ist, lobte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) persönlich, weil Kontaktpersonen dort besonders effizient nachverfolgt würden. Was kann Europa mit seinen stetig steigenden Zahlen an Neuinfektionen von diesen Ländern lernen? Unsere Asien-Korrespondenten berichten.



Wenig Abschottung, viel Transparenz

In Südkorea hat der Mittwoch mit einem epidemiologischen Albtraum begonnen. Ausgerechnet in der Metropole Seoul, wo zehn Millionen Menschen leben, steckten sich rund um ein Callcenter 90 Personen mit dem neuartigen Coronavirus an. In der Nähe: ein Pendlerbahnhof, der die Vorstädte mit dem Zentrum verbindet. Landesweit meldeten die Gesundheitsbehörden 242 neue Infektionen an diesem Tag.

Trotz des Anstiegs hat der ostasiatische Staat bei der Virusbekämpfung beachtliche Erfolge vorzuweisen: Hatten sich noch am 1. März mehr als 900 Personen angesteckt, gab es am Dienstag nur noch 131 Neuinfektionen. Dabei hat Südkorea denkbar ungünstige Voraussetzungen, mit einer solchen Epidemie umzugehen: Da wäre zum einen die geografische wie wirtschaftliche Nähe zu China, die importierte Fälle besonders zu Beginn des Virusausbruchs begünstigt hatte. Zum anderen ist Südkorea abseits der Stadtstaaten das weltweit am zweitdichtesten besiedelte Land der Welt, in Seoul ist die Bevölkerungsdichte viermal so hoch wie in Berlin.

Außerdem gehen mehr als zwei Drittel aller Fälle in Südkorea auf einen einzigen Infektionsstrang zurück. Als im Februar herauskam, dass eine Frau, die Mitglied einer Sekte ist, das Virus in sich trägt, wurden fast alle der mehr als 10.000 Mitglieder der Shincheonji-Sekte in der Stadt Daegu getestet. Ergebnis: Gut 4.000 Personen trugen den Virus in sich. Das ist mehr als die Hälfte der über 7.700 Coronavirus-Fälle im ganzen Land.

Dennoch hat Südkorea es geschafft, ohne weiträumige Quarantänen und ohne Einreiseverbote aus dem Ausland den rasanten Ausbruch umzukehren. Einzig Besucherinnen und Besucher aus der südchinesischen Provinz Hubei müssen sich für 14 Tage unter Quarantäne begeben.

Kaum ein Land auf der Welt hat derart systematisch seine Bevölkerung auf das Coronavirus getestet. Mit Stand vom 10. März wurden bei einer 50-Millionen-Bevölkerung mehr als 220.000 Südkoreaner auf den Erreger getestet. Zum Vergleich: Die USA haben nur knapp 10.000 Tests durchgeführt – bei einer mehr als sechsmal so großen Bevölkerung wie Südkorea. "Wenn man sich diese zwei Zahlen anschaut, dann spiegelt das wider, was eine gute und was eine schlechte Antwort auf das Virus ausmacht", kommentierte der US-Epidemiologe Larry Brilliant in einem BBC-Interview.

Ein Virustest dauert weniger als zehn Minuten

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Seoul sind die Tests für die Bevölkerung kostenlos. Und bequem: Als erstes Land hat Südkorea sogenannte Drive-through-Teststationen an viel befahrenen Straßen eingeführt. In provisorischen Zeltplanen führen Mediziner in unter zehn Minuten einen Test durch. Der Fahrer muss dafür nicht einmal sein Auto verlassen. Mehr als 50 solcher Drive-throughs sind landesweit in Betrieb.



Der Verkauf von Gesichtsmasken in Apotheken ist pro Person auf zwei limitiert. Der Export von Masken ins Ausland ist längst verboten.

Zudem setzt Südkorea im Kampf gegen das Virus auf radikale Transparenz, die wohl in Deutschland mit Datenschutz und Privatsphäre nicht vereinbar wäre: In Zusammenarbeit mit Telekommunikationsanbietern schicken die Behörden Anwohnern von Risikogebieten Warn-SMS auf ihre Handys, ebenfalls wurden flächendeckend die Bewegungsabläufe der Infizierten bis ins Detail veröffentlicht.

Fabian Kretschmer, Peking