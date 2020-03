Der serbische Präsident Aleksandar Vučić trat am Dienstag wütend vor die Presse: "Jetzt ist jedem klar, dass die europäische Solidarität nicht existiert. Es war ein schönes Märchen!" Der Hintergrund: Die serbische Regierung, so Vučić, wollte medizinische Schutzausrüstung aus Europa importieren. Serbien hat zwar bisher nur eine zweistellige Zahl bestätigter Coronafälle. Doch hat das Land eines der schwächsten Gesundheitssysteme Europas. Das potenziert die Gefahr, die von der Coronakrise ausgeht.

Serbien bekommt aber keine medizinischen Schutzgüter aus Europa, weil die EU diese Güter am Wochenende mit einem Exportstopp belegt hat. "Ursula von der Leyen", sagte Vučić, "hat beschlossen, dass wir kein Recht auf diese Güter haben!" Vučić nahm das zum Anlass, um sich anderswo Hilfe zu suchen. Er tat es mit folgenden bemerkenswerten Worten: "Die einzige, die uns jetzt helfen kann, das ist die Volksrepublik China. Ich habe einen Brief an Xi Jinping geschrieben, ich habe ihn nicht Freund genannt, sondern Bruder, nicht meinen persönlichen Freund, sondern der Freund und Bruder meines Landes … Nur China kann uns helfen!"

Das war nicht nur eine Unterwerfungsgeste des serbischen Präsidenten, es ist die Ankündigung einer kopernikanischen Wende in der serbischen Außenpolitik. Der EU-Beitrittskandidat Serbien wendet sich von Europa ab und seinem geopolitischen Konkurrenten China zu. Man wird noch abwarten müssen, inwiefern diesen Worten auch Taten folgen, man wird sehen müssen, was dies für die seit Jahren laufenden Beitrittsgespräche bedeutet. Doch eines ist jetzt schon klar: Vučić setzt auf China, nicht mehr auf Europa. Und Vučić ist der Präsident des größten Landes auf dem Westbalkan.



Schritt für Schritt zum Brückenkopf Chinas

Diese Wende hatte sich schon seit einiger Zeit angekündigt. Die serbische Regierung intensivierte in den vergangenen Jahren die Beziehungen zu China. Unlängst kaufte das serbische Verteidigungsministerium von China ein modernes bewaffnetes Drohnensystem – es war der größte Waffenverkauf, den China seit Ende des Kalten Krieges in Europa getätigt hatte. Die Hauptstadt Belgrad wird mithilfe von Huawei zur sogenannten Smart City ausgebaut. Auf den Straßen Belgrads patrouillieren chinesische Polizisten. Ihre Anwesenheit soll, so heißt es, den immer zahlreicheren chinesischen Touristen ein Gefühl der Sicherheit geben. Serbien ist unter den Augen der EU Schritt für Schritt zu einem Brückenkopf Chinas ausgebaut worden.

Die spektakulären Worte Vučićs sind vor diesem Hintergrund wenig überraschend.

Vučić weiß außerdem sehr wohl, dass in seinem Land und auf dem ganzen Westbalkan die Enttäuschung über die EU groß ist. Viele Menschen in dieser Region haben – zu Recht – das Gefühl, sie würden von der EU nur als billige Arbeitskräfte gebraucht. Den Beitritt zur EU, der ihnen immer wieder in Aussicht gestellt wird, empfinden sie inzwischen als Chimäre. Dafür haben sie gute Gründe. Im Herbst vergangenen Jahres lehnte die EU etwa die offizielle Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien ab, obwohl diese beiden Länder alle Bedingungen dafür unter großen Opfern erfüllt haben. Diese Entscheidung hat auf dem Westbalkan einen Schock ausgelöst.

All das weiß Vučić – und er hat den Zeitpunkt für eine außenpolitische Kehrtwende gut gewählt. Die Coronakrise lähmt die EU. Jetzt muss sie zusehen, wie der wichtigste Staat auf seiner südosteuropäischen Flanke wegzubrechen droht. Der Unterwerfungsgeste Vučićs gegenüber China könnten andere Politiker der Region folgen. Bestimmend für die Politik der EU war die Überzeugung, dass der Westbalkan nicht verloren gehen kann – welche Enttäuschungen man den Menschen dort auch immer bereitet, sie hätten keine Alternative zur EU. Vučićs Wutvideo ist ein Beleg dafür, dass dies eine Illusion ist, geboren aus europäischer Selbstgefälligkeit.