Mit Atemmasken und Handschuhen ausgestattet wurden in der Slowakei die neuen Mitglieder der Regierung vereidigt. Ministerpräsident Igor Matovič und seine Kabinettsmitglieder legten ihren Amtseid am Samstag bei Präsidentin Zuzana Čaputová ab. Regierungschef Matovič sagte, seine Regierung werde "mit und für das Volk regieren". Dabei werde der Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Coronavirus-Krise sowie der in der Slowakei grassierenden Korruption liegen.

Matovičs Mitte-rechts-Partei Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen (OĽaNO) hatte sich bei der Wahl Anfang März klar gegen die linkspopulistische Regierungspartei Smer-SD von Ministerpräsident Peter Pellegrini durchgesetzt. Mit der umstrittenen rechtsgerichteten und EU-skeptischen Partei Wir Sind Familie hatte der Regierungschef ein Bündnis gebildet, dass über 95 der 150 Parlamentssitze verfügt.

Es waren die ersten Parlamentswahlen seit der Ermordung des slowakischen Investigativjournalisten Ján Kuciak und dessen Verlobten Martina Kušnírová. Kuciak hatte ausführlich über Korruptionsfälle berichtet. Nach seiner Ermordung kam es zu Massendemonstrationen gegen Korruption, die zum Rücktritt der damaligen sozialdemokratischen Regierung führten.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden zuletzt mehrere Richter und Vertreter der Justiz festgenommen. Sie waren im Zuge der Ermittlungen des Journalistenmordfalls in Verdacht geraten. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um insgesamt dreizehn aktive Richter, eine ehemalige Richterin, eine Konkursverwalterin, eine Anwältin und zwei Zivilpersonen. Ihnen wird demnach Korruption und Amtsmissbrauch sowie Vereitelung von Gerichtsverfahren und Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz vorgeworfen.