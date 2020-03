In der Türkei sind vier Journalisten eines russischen Staatsmediums offenbar vorübergehend festgenommen worden. Dem Nachrichtenportal Sputnik zufolge war der Leiter von Sputnik Türkiye, Mahir Boztepe, in Istanbul festgenommen worden. Drei weitere Mitarbeiter wurden demnach in Ankara festgenommen.

Ihre Freilassung erfolgte dem russischen Außenministerium zufolge nach einem Telefonat des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Die türkischen Behörden kommentierten den Vorfall nicht.

Gegen Boztepe leitete die Staatsanwaltschaft in Ankara Ermittlungen ein. Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu lautet der Vorwurf "Herabsetzung der türkischen Bevölkerung, des türkischen Staates, staatlicher Institutionen" sowie "Spaltung der Einheit und territorialen Integrität des Staates".

Die türkische Sektion von Reporter ohne Grenzen schrieb bei Twitter, die Polizei habe die drei Sputnik-Mitarbeiter zu einem Artikel befragt. In dem Beitrag mit dem Titel "Die gestohlene Provinz'" ging es demnach um die Übergabe eines Teils von Südsyrien an die Türkei durch die damalige französische Kolonialmacht im Jahr 1938.

Sputnik ist im Besitz der russischen Regierung und unterhält Nachrichten-Webseiten in mehr als 30 Sprachen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland sind angesichts der jüngsten militärischen Eskalation in der nordsyrischen Provinz Idlib angespannt. Moskau unterstützt in dem Konflikt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, während die Türkei an der Seite einiger Milizengruppen steht.